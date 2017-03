Politie noemt dader Londen: wat weten we over Khalid Masood?

De Londense politie maakte donderdag bekend wie de dader is van de aanslag woensdag in de Britse hoofdstad. Het gaat om de 52-jarige Khalid Masood, woonachtig in de West Midlands en geboren in Kent.

Masood werd eerder onderzocht door de Britse veiligheidsdienst MI5, maar die beschouwde hem niet als gevaarlijk.

U.K. attacker ID’d as Khalid Masood, British-born once investigated for ‘violent extremism’https://t.co/rrnEErGN80 pic.twitter.com/aZdbkuGopx — Cameron MacIntosh (@CamMacIntoshCBC) March 23, 2017

‘Randfiguur’ met een fors strafblad

Wel werd Masood gezien als iemand met ‘een hang naar gewelddadig extremisme’. Terreurbestrijders lieten hem desondanks begaan. Ze vonden hem een ‘randfiguur’, iemand met criminele trekken, maar geen terrorist. Een misrekening, bleek gisteren. Masood vermoordde drie voorbijgangers bij het Britse parlement door met zijn auto op hen in te rijden. Nadat hij uitstapte, naar het parlement rende – op dat moment in vergadering bijeen – en een politieman doodstak, werd hij dodelijk getroffen door politiekogels.

Politicus Tobias Ellwood was

de Britse held na de aanslag.

Hij probeerde het leven van de door Masood neergestoken politieagent te redden. Wie is hij?

De politie vermoedt dat Masood in zijn eentje handelde met zijn gehuurde auto, die vlak bij de volksvertegenwoordiging tot stilstand kwam. Wel blijkt Masood – in 1964 geboren in het in Zuidoost-Engeland gelegen Kent en vermoedelijk woonachtig in Birmingham – een fors strafblad te hebben. Hij werd veroordeeld voor wapen- en drugsbezit, overvallen en zware mishandeling. Ook werd hij schuldig bevonden aan ‘ordeverstoring’. De Londense politie noemt in een verklaring de partijdrug GHB.

BREAKING: Scotland Yard names man believed responsible for London attack as 52-year-old Khalid Masood https://t.co/boqhn0i205 pic.twitter.com/eu7Bb0KbXJ — CBS News (@CBSNews) 23 maart 2017

Gehuwde leraar Engels

Masood was bij de politie bekend onder diverse namen. Zijn eerste veroordeling voor strafbare feiten was in 1983, toen Masood 19 jaar oud was. De laatste keer dat een rechter hem een straf oplegde, was in 2003. Volgens de Britse tv-zender SkyNews gaf de man Engelse les, was hij gehuwd en had hij drie kinderen. De politie deed donderdagochtend invallen in Londen en Birmingham. Acht mensen werden aangehouden. Terreurorganisatie Islamitische Staat (IS) eiste donderdag de aanslag op.

Op sociale media – waarvan de radicaal-islamitische beweging gretig gebruik maakt – wordt Masood ‘een soldaat van Islamitische Staat’ genoemd. Volgens IS voerde Masood zijn operatie uit na een ‘oproep om burgers van de coalitie te treffen’. Met ‘de coalitie’ wordt verwezen naar de straaljagers die onder Amerikaanse leiding IS-doelen treffen in Syrië en Irak. In die landen is IS nog altijd aanwezig in het krimpende, zelfverklaarde kalifaat, dat door de geallieerde acties onder toenemende druk staat.