Poolse premier wil dat de EU Tusk dumpt

De Poolse premier Beata Szydlo heeft woensdag een opmerkelijke brief gestuurd aan haar mede-regeringsleiders van de lidstaten van de Europese Unie. In die brief roept zij de EU-leiders op Donald Tusk, de Poolse voorzitter van de Europese Raad, niet opnieuw te benoemen.

Tusk doet een gooi naar een tweede termijn van tweeënhalf jaar. De leiders van EU-landen komen donderdag bijeen in Brussel voor een tweedaagse top. Daar wordt ook het voorzitterschap van Tusk besproken.

Lees ook: zo wil Tusk de toekomst van de EU veiligstellen

Oude rivalen

Polen heeft zelfs al een andere kandidaat naar voren geschoven: Jacek Saruysz-Wolski, een Poolse europarlementariër, die het moet opnemen tegen Tusk. Wat premier Szydlo betreft, is hij een beter alternatief. Oud-premier Tusk staat bekend als de grote rivaal van Jaroslaw Kaczynski, de leider van de regerende partij Recht en Rechtvaardigheid (PiS).

De regering van Szydlo (ook PiS) spoorde EU-leiders dinsdag nog aan de alternatieve kandidaat Wolski in ieder geval een kans te geven. Met haar brief aan leider van de EU, gaat Szydlo een behoorlijke stap verder, en haalt ze hard uit naar Tusk.

Verdeeldheid binnen EU?

‘Voorzitter Tusk heeft gefaald om adequate onpartijdigheid te tonen,’ schrijft Szydlo in de brief. ‘Tusk gebruikt zijn EU-functie om zich persoonlijk in politieke geschillen in Polen te mengen. Hij heeft er verschillende keren voor gekozen zijn Europese mandaat te schenden.’

Tusk hoeft zich geen zorgen te maken: de meerderheid van de EU-landen zal waarschijnlijk zijn gewoon op hem stemmen. Toch kan de Poolse interventie tot onrust leiden: normaal gesproken wordt de voorzitter van de Raad unaniem gekozen. Omdat dit nu niet zal gebeuren, kan de benoeming leiden tot een verdeeld EU.