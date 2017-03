Communistische kampbeul veroordeeld in Roemenië

In Roemenië is een voormalige kampcommandant van het communistische regime veroordeeld tot twintig jaar cel. Het Roemeense hooggerechtshof bevond de man schuldig aan misdaden tegen de menselijkheid.

Ion Ficior (88) bestuurde het aan de Zwarte Zee gelegen werkkamp Periprava in de periode 1958-1963. Onder zijn leiding werden politieke gevangenen gedwongen tot zware dwangarbeid. Ook werden de gevangenen geslagen en uitgehongerd, en kregen ze geen medicijnen. De gedetineerden sliepen in onverwarmde cellen in een regio waar de temperatuur in de winter onder het vriespunt lag. De rechter houdt de hoogbejaarde Ficior verantwoordelijk voor de dood van 103 gevangenen.

Wrede man

Ion Radu, een oud-gevangene van Ficiors strafkamp, is tevreden met het vonnis. ‘Ficior verdient deze straf. Ze hebben deze wrede man te lang ongemoeid gelaten,’ aldus Radu. Ficior beweert onschuldig te zijn: hij zou slechts bevelen hebben opgevolgd.

In tegenstelling tot andere voormalige Oostbloklanden zijn veel communistische misdadigers in Roemenië nooit vervolgd. Daar komt langzaam verandering in. In 2015 werd een andere oud-kampcommandant veroordeeld tot twintig jaar cel. Een derde verdachte is in afwachting van zijn proces.

Honderdduizenden politieke gevangenen

De veroordelingen zijn mogelijk gemaakt door het Roemeense Instituut voor het Onderzoek naar Communistische Misdaden (IICCMER). Het IICCMER verzamelt documenten en getuigenissen uit de communistische periode, en identificeert verdachten. De onderzoeksgroep beschikt over een lijst met 35 verdachten, van wie de meesten tussen 81 en 99 jaar oud zijn.

Van 1947 tot 1989 was Roemenië een communistische dictatuur. Het regime – met als laatste leider de eind 1989 geëxecuteerde Nicolae Ceaușescu – trad meedogenloos op tegen politieke tegenstanders. Van de ruim 600.000 politieke gevangenen stierven er 120.000 in de strafkampen.