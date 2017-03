Trump spreekt over ‘hoax’ na onthullingen Rusland-onderzoek

De spanningen rond het onderzoek naar betrekkingen van Trump-getrouwen met Rusland lopen verder op. De inlichtingencommissie van de Amerikaanse Senaat wil Trumps schoonzoon Jared Kushner aan de tand voelen over zijn vermeende contacten met het Kremlin.

Kushner (36) is benaderd voor ondervraging, zegt een woordvoerder van commissievoorzitter Richard Blurr. Het Witte Huis laat in een reactie weten dat Trumps schoonzoon – hij is getrouwd met dochter Ivanka – bereid is om mee te werken.

Kushner krijgt ruim baan

Kushner is in het onderzoek naar de mogelijke Russische inmenging tijdens de Amerikaanse presidentsverkiezingen de persoon die het dichtst bij Trump staat. Hij is niet alleen familie, maar ook een van de belangrijkste adviseurs van de president. Maandag werd bekend dat Kushner aan het hoofd komt te staan van het onlangs opgerichte Bureau voor Amerikaanse Innovatie. Hij krijgt ruim baan om de federale overheid om te vormen tot een modern bestuursapparaat naar voorbeeld van het bedrijfsleven.

Kortom: van Kushner wordt verwacht dat hij er een flink de bezem doorheen haalt. Maar voor het zover is, moet hij dus nog eerst langs de Senaatscommissie. Die wil van hem weten wat er eind vorig jaar is besproken tijdens twee ontmoetingen met de Russische ambassadeur Sergej Kisjlak in de Trump Tower in New York. Ook zijn de leden benieuwd naar een bijeenkomst met de topman van de Vnesjeconombank. Deze Russische staatsbank was een van de banken waartegen de regering-Obama en de EU sancties troffen na de annexatie van de Krim in 2014.

Trump vindt Rusland-verhaal een hoax

Eerder moest Trumps adviseur voor de nationale veiligheid Michael Flynn al het veld ruimen vanwege contacten met Kisljak. Trump zelf haalde dinsdag flink uit op Twitter. Volgens hem is het ‘Trump-Ruslandverhaal’ een grote hoax – een nepverhaal. Hij vraagt zich af waarom de inlichtingencommissie niet de banden achterhaalt tussen de Clintons en Rusland.

…money to Bill, the Hillary Russian “reset,” praise of Russia by Hillary, or Podesta Russian Company. Trump Russia story is a hoax. #MAGA! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 28, 2017

Overigens ligt de inlichtingencommissie zelf ook onder vuur. De voorzitter, de Republikein Devin Nunes, zou hebben gesproken met iemand binnen het Witte Huis. Tijdens dat gesprek zou hij vertrouwelijke informatie hebben gedeeld zonder dat eerst te overleggen met leden van zijn commissie. De Democraten eisen zijn aftreden, omdat ze vinden dat hij met zijn gedrag het werk van de commissie te grabbel heeft gegooid.