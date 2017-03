Steun of oppositie? Joodse lobbygroepen verdeeld over Trump

Twee grote Joodse belangenorganisaties organiseerden deze week congressen in de Amerikaanse hoofdstad Washington. Het onderwerp: steun of weerstand bieden aan president Donald Trump.

Het congres genaamd The path forward werd georganiseerd door de Jewish Council for Public Affairs (JCPA). JCPA is een parapluorganisatie die vijftien individuele belangengroepen omvat, waaronder het American Jewish Committee, de Anti-Defamation League en B’nai B’rith. Sommige belangengroepen hebben de beschikking over tientallen miljoenen dollars en honderden medewerkers.

Verdeeldheid

Ruim 150 mensen bezochten het congres, onder wie vele Joodse gemeenschapsorganisatoren. Een van de discussiepunten was het Joodse stemgedrag tijdens de afgelopen verkiezingen. Zo stemde 70 procent van de Amerikaanse Joden voor de Democratische kandidaat Hillary Clinton. Dit is geen nieuwe ontwikkeling. Al decennialang stemt ruim drie kwart van de Joden op de Democraten.

David Bernstein, hoofd van de JCPA, erkende dat er een sterke verdeeldheid bestaat over Trump. Bernstein stelde daarom voor een neutrale positie in te nemen, maar lang niet alle aanwezigen waren het hiermee eens.

Joodse waarden

Nancy Kaufman, hoofd van de National Council of Jewish Women, maakt zich zorgen over de toekomst. Volgens Kaufman zijn Trumps vijandigheid jegens de media en zijn strenge beleid tegen vluchtelingen onverenigbaar met Joodse waarden. Daarnaast vreest zij voor een toename van het antisemitisme. Zo werden er onlangs vernielingen aangericht op een Joodse begraafplaats.

Ook de benoeming van Stephen Bannon als chef Strategie viel niet overal in goede aarde. Hoewel Bannons omstreden website Breitbart pro-Israëlische standpunten heeft, veroordelen veel Joodse organisaties zijn aanstelling.

We at @ADL_National oppose the appt of Steve Bannon to sr role at @WhiteHouse bc he & his alt-right are so hostile to core American values pic.twitter.com/qCVEPKoa7q — Jonathan Greenblatt (@JGreenblattADL) November 14, 2016

Elders in Washington organiseerde de liberale Joodse belangengroep J Street een congres genaamd ‘Defending our values, fighting for our future’. J Street zet zich in voor een vreedzame oplossing van het Israëlisch-Palestijnse conflict. Op het congres waren ongeveer 3.500 activisten aanwezig.

Bijval

Jeremy Ben-Ami, voorzitter van J Street, heeft weinig vertrouwen in Trump. Ben-Ami zei dat de president geen voorstander is van de tweestatenoplossing. Daarnaast maakt de Joodse belangengroep zich zorgen over Trumps denigrerende opmerkingen over moslims en latino’s.

Trump kreeg ook bijval. Barry Shrage, hoofd van de Joodse filantropen uit Boston, zei dat er ook Joden zijn die de president steunen. Shrage vroeg om verdraagzaamheid: volgens hem is het een slecht idee Trump te demoniseren.