Griekenland stevent mogelijk af op nieuwe crisis

Ondanks de zware bezuinigingsmaatregelen en economische steunpakketten groeit de Griekse economie niet. De staatsschuld loopt zelfs zo snel op dat er wordt gesproken over een nieuwe crisis.

Het bruto binnenlands product (bbp) – dat wat de burgers en bedrijven in een land in een jaar samen verdienen – is met 1,2 procent gekrompen in het vierde kwartaal van 2016. Dit komt doordat Griekenland nog steeds pensioenen uitkeert die het land niet kan veroorloven. Daarnaast is het belastingstelsel onderontwikkeld en ineffectief. Als de economische krimp doorzet, kan de economische stabiliteit van de eurozone in gevaar gekomen.

Economie ‘op instorten’

Volgens het Internationaal Monetair Fonds (IMF) staat de Griekse economie ‘op instorten’. De investeerders van het IMF staan niet te springen om de eindeloze bailouts te financieren.

Ook in de Europese Unie is er weinig animo om de Grieken weer te hulp te schieten. De dreigende nieuwe crisis valt samen met de opkomst van populistische en eurosceptische partijen. Zowel Nederland, Frankrijk en Duitsland houden dit jaar verkiezingen. Nog meer geld naar Griekenland kan daarom eurosceptische partijen in de kaart spelen.

Nieuwe leningen

In tegenstelling tot het IMF stelde minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem, tevens voorzitter van de eurogroep, dat de berichtgeving over Griekenland te pessimistisch is. ‘Griekenland herstelt betrekkelijk goed,’ aldus Dijsselbloem in februari.

In juli moet Griekenland ongeveer 7 miljard euro aan zijn crediteuren betalen. Om deze schulden af te betalen, heeft het land nieuwe leningen nodig. De verkiezingsuitkomsten in de lidstaten zijn daarom van vitaal belang.