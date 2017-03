Trump gaat tekeer tegen Obama: hij luisterde mijn telefoon af!

De Amerikaanse president Donald Trump gaat zaterdag helemaal los op zijn voorganger Barack Obama. Hij beschuldigt de ex-president van het afluisteren van zijn telefoon in de Trump Tower – waar ‘The Donald’ voor zijn intrede in het Witte Huis woonde.

Trump nam Obama op de korrel in een reeks tweets, waarin hij zijn voorganger beschuldigde van het laten afluisteren van zijn telefoon.

Heksenjacht

Het zou gaan om telefoongesprekken die Trump in de Trump Tower in New York voerde in de aanloop naar de verkiezingen van november 2016. Volgens Trump leverde het afluisteren niets op. ‘Dit is mccarthyisme‘, raasde Trump voort. Het is een verwijzing naar de heksenjacht die de Republikeinse politicus Joseph McCarthy in de jaren vijftig van de vorige eeuw opzette tegen Amerikanen die hij verdacht van communistische sympathieën.

Terrible! Just found out that Obama had my “wires tapped” in Trump Tower just before the victory. Nothing found. This is McCarthyism! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4 maart 2017

Trump vergeleek Obama’s vermeende afluisterpraktijken ook met het Watergate-schandaal waar oud-president Richard Nixon in verzeild was geraakt – en die hem uiteindelijk begin jaren zeventig de kop kostte. Obama is volgens Trump een ‘slechte en/of zieke vent’.

How low has President Obama gone to tapp my phones during the very sacred election process. This is Nixon/Watergate. Bad (or sick) guy! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 4, 2017

Geen bewijzen aangeleverd

Volgens Trump zou een goede advocaat een grote zaak van de kwestie kunnen maken. ‘Is het legaal dat een zittende president voorafgaand aan een verkiezing een race voor het presidentschap afluistert?’ vraagt de zittende president zich af. Hij kwam niet met bewijzen om zijn beschuldigingen aan het adres van Obama te onderbouwen.

Trump zou zijn uithaal baseren op een bericht van de website Breitbart – ooit opgericht door Trumps huidige adviseur Stephen Bannon – schrijft The Washington Post. Op de site werd geschreven dat Obama in het najaar ‘methodes van een politiestaat’ had gebruikt om het team van Trump in de gaten te houden.