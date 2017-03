Trump vierkant achter Sessions: dit zegt de minister zelf

De Amerikaanse president Donald Trump is niet van plan zijn hevig bekritiseerde minister van Justitie Jeff Sessions te laten vallen. Hij schaart zich achter Sessions en zegt ‘volledig vertrouwen’ in hem te hebben.

Sessions ligt in toenemende mate onder vuur vanwege vermeende contacten met de Russische ambassadeur in Washington tijdens de verkiezingscampagne van Donald Trump.

Sessions loog wellicht tegen commissie

Dat Sessions tijdens Trumps campagne gesprekken voerde met de ambassadeur, werd onthuld door The Washington Post. Hij zou over het onderhoud hebben gelogen tegen de commissie die zijn voordracht als minister beoordeelde. Nancy Pelosi, de Democratische leider in het Huis van Afgevaardigden, eiste al het ontslag van de minister met de woorden: ‘Alles anders dan aftreden is onaanvaardbaar.’

De beklaagde bewindsman ontkent alle beschuldigingen. ‘Ik heb nooit met Russische diplomaten gesproken over campagnezaken. Het is een valse beschuldiging.’ Donderdagavond herhaalde hij deze woorden in een persconferentie. Wel had hij voor zijn criticasters een gebaar van goede wil: Sessions trekt zich terug uit alle huidige en toekomstige onderzoeken naar mogelijke Russische inmenging in de Amerikaanse presidentsverkiezingen.

‘I never had meetings with Russian operative or Russian intermediaries about the Trump campaign’ says Sessions — James Astill (@JamesMAstill) March 2, 2017

Eerder moest Flynn weg

Ook binnen de Republikeinse partij is er kritiek op de bewindsman. De leider in het Huis van Afgevaardigden, Kevin McCarthy, riep hem al op zich niet verder te bemoeien met het onderzoek naar de Russische hacks – terwijl dat wel valt onder Sessions’ verantwoordelijkheid. Ook het Republikeinse Congreslid Jason Chaffetz schreef vandaag op Twitter dat Sessions zich moet verantwoorden, en zijn handen van het onderzoek moet aftrekken.