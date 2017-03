Trump wil fors bezuinigen, maar stuit op weerstand

In zijn eerste begroting stelt Trump voor om fors te bezuinigen op bijna alle ministeries. Een kleinere overheid was onderdeel van zijn verkiezingscampagne, maar Trump stuit in het Congres op weerstand.

Met het begrotingsvoorstel voor 2018, getiteld ‘Amerika eerst: een begrotingsplan om Amerika weer groot te maken’, probeert Trump een aantal campagnebeloftes na te komen. Er komt flink meer geld beschikbaar voor het leger, veteranen en binnenlandse veiligheid. Bovendien wordt geld opzij gezet voor het uitzetten van illegale immigranten en voor de bouw van een muur langs de grens met Mexico.

De extra uitgaven, bijna 60 miljard dollar, worden opgevangen door bezuinigingen op vrijwel alle andere posten. Daar was vrijwel geen ontkomen aan: Trump beloofde eerder namelijk ook nog de belastingen te zullen verlagen en het begrotingstekort – hard opgelopen onder president Obama –niet te laten stijgen.

Ontslaggolf

Het is de eerste keer dat Trumps economische plannen zijn omgezet in harde cijfers. Door ongeveer eenzesde van de resterende overheidsuitgaven weg te bezuinigen, ziet Trump een veel kleinere rol weggelegd voor de federale regering. Vooral de Environmental Protection Agency (EPA, verantwoordelijk voor milieubeleid) en het ministerie van Buitenlandse Zaken worden hard geraakt: EPA’s begroting wordt verlaagd met 31,4 procent ten opzichte van 2017, Buitenlandse Zaken zou 28,7 procent van het budget kwijtraken. Daarbij gaat het vooral om geld dat wordt uitgegeven aan ontwikkelingssamenwerking.

Ook op onderwijs, cultuur en landbouw worden vele miljarden dollars bespaard in Trumps plannen, vooral door allerlei subsidieregelingen – veelal ingevoerd door Democraten – stop te zetten. De president zou tevens de belangrijkste organisatie achter publieke omroepen PBS en NPR opheffen. ‘We gaan meer doen met minder geld en gaan voor een slankere overheid,’ schrijft Trump.

Directeur van begrotingen Mick Mulvaney voegt donderdag tijdens een persconferentie toe: ‘Al deze uitgaven, we kunnen ze gewoon niet meer verdedigen. Niet tegenover de staalarbeider in West-Virginia of de alleenstaande moeder van twee kinderen in Detroit.’

De bezuinigingen zullen leiden tot ontslagen, geeft Mulvaney toe. ‘Je kan het moeras niet droogleggen en alle mensen op hun plek laten zitten. Het lijkt me dat op verschillende departementen het personeelsbestand moet worden uitgedund.’ Harde getallen geeft Trump niet, met uitzondering van 3.200 ontslagen bij de EPA.

Startpunt van onderhandelingen

De president kan rekenen op forse tegenstand. Organisaties die worden geraakt door de plannen, uitten zich donderdag in felle bewoordingen, net als Congresleden die vrezen voor bezuinigingen die hun kiesdistricten beïnvloeden.

De begroting moet door 60 senatoren worden goedgekeurd, wat betekent dat acht Democraten moeten worden overgehaald. De kans is miniem dat zij instemmen met bezuinigingen die hun paradepaardjes hard raken. Tegelijkertijd reageren zelfs Republikeinen – die normaliter de grootte van de overheid willen aanpakken – terughoudend op de begroting.

JUST IN: McCain on Trump's plan — "It is clear that this budget proposed today cannot pass the Senate." — Steven Portnoy (@stevenportnoy) March 16, 2017

Trump's budget is morally obscene and bad economic policy. It will cause pain to the people Trump promised to help.https://t.co/lC1xpLUJgE — Bernie Sanders (@SenSanders) March 16, 2017

Begrotingsvoorstellen van de president zijn de laatste decennia verworden tot een middel om een ideaal beleid te promoten. In feite is het plan van Trump het startschot van lange onderhandelingen in het Congres. Obama wist dat ook: hij nam bijvoorbeeld veelvuldig verhogingen van belastingen in zijn eerste plannen op, waarvan het Witte Huis wist dat ze niet eens door zijn eigen partij werden gesteund.