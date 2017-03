Trump woedend op conservatieve Republikeinen: ‘We moeten ze stoppen’

De Amerikaanse president Donald Trump heeft donderdag hard uitgehaald tegen de leden van de House Freedom Caucus, de zeer conservatieve Republikeinse fractie in het Huis van Afgevaardigden. De Freedom Caucus wees Trumps vervangende voorstel voor een zorgverzekering af.

Daarmee werd zijn poging om Obamacare terug te draaien effectief getorpedeerd.

Republikeinse verdeeldheid

‘De Freedom Caucus brengt de hele Republikeinse agenda schade toe als ze niet snel terugkomen in het team. We moeten vechten tegen hen, en tegen de Democraten, in 2018,’ schreef Trump als vanouds op Twitter. Hij verwijst naar de verkiezingen voor het Amerikaanse congres die volgend jaar gehouden worden.

The Freedom Caucus will hurt the entire Republican agenda if they don’t get on the team, & fast. We must fight them, & Dems, in 2018! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 30, 2017

Het feit dat de Freedom Caucus zijn voorstel afwees gaf opnieuw blijk van de verschillen tussen de leiding en deel van de achterban, en van de verdeeldheid binnen de Republikeinse partij als geheel.

De leden van het Huis zullen niet buigen voor ‘pestkoppen’, reageerde Freedom Caucus-lid Justin Amash op de tweet van Trump. Ook vindt hij de reactie van Trump weinig constructief: ‘Het is constructief in de vijfde klas. Misschien dat een kind daar zijn zin mee krijgt, maar dat is niet hoe de regering werkt,’ aldus een vileine Amash.

Trump heeft alle Republikeinen nodig

De Democratische leden staan als een man tegen hem. Het is voor Trump dus noodzakelijk om in ieder geval zo veel mogelijk Republikeinse leden achter hem te krijgen wanneer hij wetsvoorstellen door het Congres probeert te loodsen.

De Republikeinse voorzitter van het Huis van Afgevaardigden Paul Ryan probeerde naderhand de boel te sussen: ‘Ik snap de frustratie van de president’, zei hij. Ryan deelt naar eigen zeggen in die frustratie. ‘Ik moedig alle Republikeinen aan met elkaar te blijven praten.’

De leden van de Freedom Caucus waren tegen het nieuwe voorstel van Trump. Ze vinden dat het te veel overeenkomsten vertoont met Obamacare terwijl dat juist is wat Trump wil vervangen.