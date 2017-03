Turkije gaat nog een stap verder in conflict met Nederland

Turkije dreigt met zware politieke en economische sancties als Nederland het bezoek van de Turkse minister van Buitenlandse Zaken Mevlüt Çavusoglu zaterdag tegenhoudt.

Çavusoglu herhaalde vandaag hij in Rotterdam een Turkse campagnebijeenkomst wil bezoeken.

Cavusoglu gaat naar ambtswoning consul

Als Nederland dat verhindert, kunnen zware strafmaatregelen volgen, zei hij in een interview met de Turkse afdeling van tv-zender CNN. Volgens de minister zou Nederland zijn vlucht willen cancelen door de landingsrechten in te trekken. In het interview noemde hij Geert Wilders ‘een nazi’. De minister is van plan om zaterdag om 18.00 uur genodigden toe te spreken in de ambtswoning van de Turkse consul in de wijk Hillegersberg. Maar zijn bezoek is tegen het zere been van de Nederlandse regering.

Çavusoglu pleit voor een ‘ja’ voor een Turkse grondwetswijziging. Die zal de Turkse president Recep Tayyip Erdogan significant meer macht geven. Het parlementaire stelsel wordt dan veranderd in een presidentieel systeem. Volgens critici betekent dit een regelrechte dictatuur, gezien de autoritaire staat van dienst van Erdogan.

‘In de boeien slaan gaat niet’

Het kabinet heeft Cavusoglu ongewenst verklaard, en dat meerdere keren overgebracht. Er is niet veel wat we kunnen doen, zei premier Mark Rutte (VVD). ‘Het gaat hier om een NAVO-bondgenoot. In de boeien slaan, gaat niet. Maar,’ zei Rutte, ‘hij wordt niet ontvangen, krijgt geen auto met chauffeur en loopt het risico dat hij geen zaal kan vinden.’

De minister zelf ging er gisteren nog eens met gestrekt been in. ‘Ondanks alle obstakels en racistische retoriek kom ik spreken,’ zei Cavusoglu bij een bijeenkomst in Ankara. Een manifestatie, waarop vermoedelijk veel Turkse Nederlanders zouden afkomen, werd eerder afgelast.