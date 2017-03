Turkije op ramkoers: ‘Minister Familiezaken onderweg naar Nederland’

Turkije neemt geen gas terug na het Nederlandse besluit om minister Mevlut Cavusoglu niet te laten landen. Integendeel: een ander Turks bewindspersoon zou onderweg zijn.

Sayan Kaya is minister van Familiezaken - bron: Twitter

De Turkse minister van Familiezaken Fatma Betül Sayan Kaya komt vanuit Duitsland naar Rotterdam, meldt het Turkse staatspersbureau Anadolu zaterdag.

Escalatie tussen Nederland en Turkije

Niet door de lucht, zoals Cavusoglu van plan was, maar over land. Dat is een stuk makkelijker, aangezien er tussen Nederland en Duitsland geen grenscontroles zijn. De bewindsvrouw zou eigenlijk vrijdag al spreken in Nederland in het kader van de pro-Erdogan-campagne in aanloop naar het Turkse referendum op 16 april.

Maar Sayan Kaya kreeg te horen dat ze niet welkom was in Hengelo en Wehl. Zalenverhuurders in beide plaatsen besloten hun ruimtes niet beschikbaar te stellen voor politieke bijeenkomsten. Nu zou ze dus toch komen. Turkije gooit daarmee olie op het vuur.

Landingsrechten ingetrokken

Nederland trok eerder vandaag de landingsrechten in voor het vliegtuig van minister Cavusoglu omdat de openbare orde in het geding zou zijn. Dat leidde tot een woedende reactie van de Turkse president Recep Tayyip Erdogan, die foeterde over Nederlandse ‘nazi-overblijfselen en fascisten’.

De Turkse president zinspeelde op tegenmaatregelen als het boycotten van vluchten uit Nederland en het uitzetten van diplomaten. VVD-lijsttrekker en premier Mark Rutte – die van diverse rivalen in de verkiezingscampagne lof kreeg toegezwaaid voor zijn kordate optreden – vond Erdogans uitspraken bizar en zeer ongepast.