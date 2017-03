Turkije raast en tiert maar door over Nederland en EU

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan heeft er elk belang bij om het conflict met Nederland goed uit te melken. Immers, het referendum over zijn machtsuitbreiding staat voor de deur en het is nog niet zeker of de islamist wel meer dan 50 procent van de Turken achter zich krijgt.

Erdogan stookt het vuurtje flink op. Donderdag beschuldigde hij de Europese Unie (EU) ervan een strijd te willen ontketenen tussen het ‘christelijke kruis en de islamitische halve maan’, nadat het Europese Hof van Justitie dinsdag oordeelde dat Europese bedrijven vrouwelijke werknemers mogen verbieden een hoofddoek te dragen op de werkvloer.

Dreigen met economische en politieke sancties

Dat is tegen het zere been van de Turkse president, die van zijn land steeds meer een islamitische republiek wil maken. Europa is volgens Erdogan ‘op weg naar de dagen voor de Tweede Wereldoorlog’: ‘Waar is de vrijheid van religie?’

Tijdens een campagnebijeenkomst in Sakarya richtte de Turkse leider zich rechtstreeks tot de Nederlandse premier Mark Rutte (VVD). ‘Hey Rutte! Je mag dan misschien wel de verkiezingen hebben gewonnen, maar je bent Turkije als vriend kwijt. Je wilt iets eten met onze premier (Binali Yildirim, red.)? Nou, zo’n premier hebben wij hier niet. Je kan het vergeten. Je hebt verloren.’

Turkije en Nederland zitten midden in een rel over de Nederlandse weigering van twee Turkse ministers. Zij werden vorige week ongewenst verklaard, nadat een van hen, Mevlut Cavusoglu (Buitenlandse Zaken), dreigde met economische en politieke sancties.

Turkije gaat vol in de aanval

Sindsdien gaat de Turkse regering helemaal los. Alles wordt erbij gehaald. Volgens Erdogan zou Nederland de massamoord in Srebrenica (1995) op zijn geweten hebben: ‘Dat is waar we jullie Nederlanders van kennen.’ Eerder noemde hij Nederland een ‘nazi-overblijfsel’ en ‘fascistisch’. Rutte, volop in de campagne om zijn VVD weer de grootste van het land te maken (een missie die dus lukte), reageerde furieus. Erdogan wordt met het uur hysterischer, zei hij, en hij doet aan ‘walgelijke geschiedvervalsing’.

Op de redactie van de krant hedenmorgen: “Wat vinden jullie hiervan?” “Ja, sterk!” pic.twitter.com/9Al5SuhQe7 — Pieter de Rijk (@pwderijk) 17 maart 2017

De geweigerde Cavusoglu liet gisteren ook nog van zich horen. Volgens de Turkse minister van Buitenlandse Zaken is Rutte net zo erg als Geert Wilders. Maar hij ging nog een stuk verder. Europa zal binnenkort het toneel zijn van gruwelijke oorlogstaferelen, zei hij. De centrum-rechtse partijen hebben allemaal dezelfde mentaliteit, meldde Cavusoglu volgens de Turkse krant Hurriyet. ‘Waar gaat het heen? Wat doen jullie met Europa? Jullie zijn begonnen aan de neergang van Europa, en jullie brengen het continent naar de afgrond. Heilige oorlogen zullen binnenkort plaatshebben in Europa.’