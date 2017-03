Teruglezen: aanslagpleger Londen had een fors strafblad

De terreurgroep Islamitische Staat heeft de aanslag in Londen opgeëist. IS meldde dit via het propagandakanaal Amaq. In de Britse hoofdstad Londen is woensdag een voertuig ingereden op voetgangers bij het parlement. De dader liep op de menigte in met een mes en er zijn zeker vijf doden gevallen, onder wie de dader. De politie beschouwt het incident als een terreurdaad. Lees onderstaande liveblog nog eens terug.

Wat we tot dusver weten

Een man reed met een auto in op voetgangers op de Westminster Bridge. Vervolgens viel de bestuurder mensen aan met een mes. De dader is doodgeschoten.

Islamitische Staat heeft de aanslag opgeëist.

De politie weet wie de dader is. Het gaat om de 52-jarige Khalid Masood.

Het dodental is bijgesteld van vijf naar vier. Een van de slachtoffers is geïdentificeerd als een 48-jarige politieagent

Het Britse parlement is donderdag weer open. Het onderzoek naar de aanslag loopt nog.