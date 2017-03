Video: Duitse minister veroordeelt nazi-uitspraken in het Nederlands

Ook in Duitsland wordt de Turkijerel veel besproken. Bij het praatprogramma Anne Will ging de Duitse minister Peter Altmaier het gesprek aan met de Turkse AK-parlementariër Akif Cagatay Kilic over de ruzie tussen Turkije en Nederland.

Altmaier neemt het voor Nederland op na ferme taal vanuit Ankara. De Turkse regering vergelijkt Nederland met nazi’s, wat volgens Altmaier (CDU) niet door de beugel kan. In vloeiend Nederlands laat Altmaier – die overigens ook Engels en Frans spreekt – weten wat hij van de situatie vindt.

‘Ik vind het bijzonder ongehoord en bijzonder onterecht dat Nederland wordt vergeleken met Nazi-Duitsland. Nederland heeft ontzettend veel meegemaakt onder de bezetting in de oorlog,’ aldus de minister. ‘Ik vind dat Nederland altijd een voorstander is geweest van parlementarisme en democratie.’

Zijn Nederlandse steunbetuiging krijgt hartelijk applaus vanuit het publiek en zelfs Cagatay Kilic lijkt onder de indruk. Bekijk het fragment hier: