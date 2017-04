VN verkiezen Saudi-Arabië tot nieuw lid van vrouwenraad

De Verenigde Naties (VN) hebben dertien landen gekozen als nieuwe leden van de vrouwenraad. Naast landen als Algerije, Irak, Congo en Kenia is ook Saudi-Arabië tussen 2018 en 2022 lid van de Commissie voor de Status van Vrouwen.

De verkiezing zette kwaad bloed bij critici van het Saudische regime. UN Watch, een non-gouvernementele organisatie die als waakhond van de VN fungeert, sloeg zondag alarm over het Saudische lidmaatschap.

‘Pyromaan als brandweerman’

Zeker 15 van de 21 leden van de Economische en Sociale Raad van de VN hebben voor het lidmaatschap gestemd. Hillel Neuer, de baas van UN Watch, geeft op Twitter aan dat minstens vijf Europese landen voor deelname van de Saudiërs hebben gestemd.

‘Dat Saudi-Arabië wordt gekozen om de rechten van vrouwen en meisjes te beschermen, is absurd,’ zegt Neuer in een persbericht. ‘Alsof je een pyromaan tot hoofdcommandant van de brandweer benoemt.’

At least 5 EU states voted FOR the Saudis.

Belgium?

Czech?

Estonia?

Finland?

France?

Germany?

Greece?

Ireland?

Italy?

Portugal?

Sweden?

UK? pic.twitter.com/e4FPK1PgMB — Hillel Neuer (@HillelNeuer) 23 april 2017

Mannelijke voogden en kledingvoorschriften

De vrouwenrechten in het streng islamitische land zijn zeer beperkt. Vrouwelijke Saudiërs hebben een mannelijke ‘voogd’ en mogen niet solliciteren, alleen over straat lopen of reizen zonder toestemming van echtgenoot, broer of zoon. Deze mannelijke voogdijregels zijn een doorn in het oog van organisaties die zich wereldwijd inzetten voor vrouwenrechten.

Vrouwen mogen daarnaast niet autorijden en worden gestraft als ze geen niqab of hoofddoek met abaya dragen. Zo werd begin december een vrouw opgepakt die een foto op sociale media plaatste waarin zij op de straten van Riyad poseert in een zomerjurk.



Vrouwen- en mensenrechtenraad

De vrouwenraad van de VN werd in 1946 opgericht en richt zich in 2018 en 2019 op de kansen voor vrouwen in de media, ICT en techniek en op ‘de duurzame ontwikkeling van vrouwen’. In oktober vorig jaar werd Saudi-Arabië herkozen als lid van de VN-mensenrechtenraad.