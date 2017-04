Met Ivanka aan haar zijde kan Merkel Trump wel aan

Het bezoek van de Duitse bondskanselier Angela Merkel aan het Witte Huis in maart werd vooral getekend door ongemak. Met als dieptepunt het moment dat het leek of Donald Trump weigerde Merkels hand te schudden. Maar sinds het bezoek weet Merkel: via zijn dochter Ivanka is Trump wel te bereiken.

Dat Ivanka Trump tijdens een diner in het Witte Huis naast Merkel werd gezet, kwam het team van Trump nog op flinke kritiek te staan. Inmiddels heeft Ivanka een officiële positie, en wordt het 35-jarige model (tevens ondernemer) gezien als een belangrijke bondgenoot van Merkel.

Merkel grijpt kans aan

Merkel zag de tafelschikking juist als een teken dat ze Trump kan bereiken via Ivanka, zo meldt Politico. Trumps dochter werd vervolgens uitgenodigd om een toespraak te houden op de vrouwenconferentie W20, deze week in Berlijn. Naast Ivanka schuiven ook koningin Máxima en IMF-chef Christine Lagarde aan op de prestigieuze W20.

Het betreft Ivanka’s eerste internationale reis als afgevaardigde van het Witte Huis sinds haar vader daar in januari zijn intrek nam. Volgens Amerikaanse media is Ivanka’s bezoek aan Berlijn een signaal dat Trump hoopt, na een aantal maanden van diplomatiek ongemak, de relatie met Duitsland te verbeteren.

Europeanen geruststellen

In Berlijn brengt Ivanka ook een bezoek aan de Amerikaanse ambassade, gevolgd door een rondleiding in de Siemens Technik Akademie. Verder bezoekt Ivanka – getrouwd met Jared Kushner, wiens grootouders de Jodenvervolging overleefden – het Holocaustmonument in Berlijn.

Ivanka’s bezoek aan Berlijn wordt al vergeleken met de reis die Hillary Clinton als First Lady in 1995 maakte naar China, om daar de vrouwenrechten te promoten. Ivanka’s hoofdtaak is het geruststellen van Europeanen die geschokt reageerden op de verkiezing van Trump. Het team in het Witte Huis is niet zo eng als u denkt, is haar boodschap.