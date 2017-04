Executiereeks in Arkansas: ‘Doodstraffen aan de lopende band’

In de Amerikaanse staat Arkansas is ophef ontstaan over het aantal executies in april. De staat zou ‘aan de lopende band’ doodstraffen uitvoeren.

De Amerikaanse staat Arkansas maakt zich op voor acht executies in elf dagen: tussen 17 en 27 april zal de staat vier keer twee ter dood veroordeelden executeren. Zo’n reeks executies heeft zich al jaren niet meer voorgedaan in de Verenigde Staten. Volgens advocaten en gevangenispersoneel zou Arkansas ‘aan de lopende band’ executies uitvoeren.

Dodelijke injectie

Het is meer dan tien jaar geleden dat Arkansas zijn laatste executie voltrok. De executies gebeuren met een dodelijke injectie, bestaande uit een cocktail van drie toxische stoffen. Het gebruik van het sedatiemiddel midazolam leidt tot kritiek. Midazolam moet bewusteloosheid in gang zetten, maar in sommige gevallen zouden de ter dood veroordeelden stuiptrekkingen vertonen tijdens de executie of naar adem happen.

Steeds minder farmaceutische bedrijven zijn bereid het gif te leveren, waardoor de voorraad midazolam snel afneemt. Ook vanwege het snel aflopen van de houdbaarheidsdatum van de voorraad zou de staat haast willen maken met de executies.

Anderen vinden juist dat de executies niet snel genoeg worden uitgevoerd. Melissa Cassidy, wier zus in 1993 werd vermoord door een van de ter dood veroordeelden, wil gerechtigheid. ‘Veel nabestaanden wachten al 25 tot 30 jaar,’ aldus Cassidy.

De acht – vier blanke en vier zwarte mannen – zijn allen ter dood veroordeeld voor moord, en in sommige gevallen ook voor verkrachting of meervoudige moord.