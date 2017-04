Labour-politicus weer onder vuur: ‘Hitler werkte met zionisten’

Oud-burgemeester en Labour-politicus Ken Livingstone is weer een jaar geschorst van de partij. Livingstone blijft antisemitische opmerkingen herhalen.

Livingstone (71) kwam vorig jaar onder vuur te liggen na opmerkingen dat Adolf Hitler zionistisch is. Omdat Hitler ‘gek werd en miljoenen Joden doodde’, wilde hij deze deporteren naar Israël. Hij zou dan ook een zionistische ideologie aanhangen, volgens Livingstone.

De linkse politicus kwam dinsdag weer in het nieuws. Hij stelde dat ‘Hitler in de jaren 30 van de vorige eeuw samenwerkte met Zionisten. Reden voor Labour om de politicus weer te schorsen, maar Livingstone is nog niet uit de partij gezet.

Na het schandaal dat eind april vorig jaar begon met de opmerkingen van Livingstone tijdens een radioprogramma van de BBC, bleef Labour-leider Jeremy Corbyn (67) akelig stil. Pas twee maanden later kwam de socialist – die zelf bekend staat als anti-Israël-politicus – met een verklaring dat hij de opmerkingen veroordeelt.

De uitlatingen van Livingstone – burgemeester van Londen tussen 2000 en 2008 – waren aanleiding voor Labour om een onderzoek te beginnen naar antisemitisme binnen de partij. Leden sloegen de afgelopen jaren meermaals alarm over partijgenoten die er antisemitische denkbeelden op nahielden.

That Labour won’t kick Livingstone out for what he has said about Hitler & Zionism makes you wonder what he’d have to do, to get expelled.

— James Forsyth (@JGForsyth) 4 april 2017