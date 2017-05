Brussel eist 5 miljoen van Le Pen wegens fraude met EU-geld

De Franse presidentskandidaat Marine Le Pen heeft voor veel hogere bedragen gefraudeerd dan tot nu toe werd aangenomen. Het Europees Parlement eiste eerst zo’n 300.000 euro van Le Pen, omdat zij met EU-geld zou hebben gesjoemeld. Nu blijkt het om 5 miljoen euro te gaan.

Le Pen, sinds 2004 lid van het Europees Parlement, zou met EU-geld ‘spook-assistenten’ hebben ingehuurd. Die assistenten werkten niet voor de Europese afdeling van haar partij Front National, maar op het partijkantoor in Parijs. Dat is tegen de regels volgens OLAF, de anti-fraude-organisatie van de Europese Unie.

Ruzie EU en Le Pen

Europees geld mag alleen worden gebruikt voor medewerkers die werk doen dat gelieerd is aan de Europese Unie. Bij het begin van het onderzoek vorig jaar werd aangenomen dat Le Pen 339.000 euro moest terugbetalen. Het aanzienlijk hogere bedrag van 5 miljoen euro staat in een notitie van Patrick Maisonneuve, advocaat van het Europees Parlement.

Le Pen ligt al maanden in de clinch met het Europees Parlement over het geld. Ze miste diverse deadlines om tot een vergelijk te komen, wat het Parlement ertoe bewoog haar salaris in te houden. Vorige maand werd een huiszoeking gedaan in het hoofdkantoor van Front National.

Politieke spelletjes

Le Pen weigert tot de tweede ronde van de Franse verkiezingen van komend weekeinde mee te werken aan het interne onderzoek van het Europees Parlement. Begin mei staat zij tegenover Emmanuel Macron in de tweede ronde van de Franse presidentsverkiezingen. Macron is een uitgesproken voorstander van de Europese Unie. Le Pen heeft beloofd om Frankrijk uit de Europese Unie te halen.

Zij beschuldigt de Europese Unie van politieke spelletjes. Vorige maand werd haar parlementaire onschendbaarheid al opgeheven wegens het onderzoek. Le Pens advocaat spreekt van ‘een perfecte timing’ om juist nu het nieuwe bedrag te lekken.