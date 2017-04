CDA is klaar met Orbán, dreigt samenwerking in EP te stoppen

Het CDA is de acties van de Hongaarse premier Viktor Orbán beu. De partij dreigt de samenwerking met de Fidesz-partij van de Hongaarse premier stop te zetten.

Het komt door recente acties van de Hongaarse regering ‘die indruisen tegen Europese waarden’.

Kritische parlementariërs

Net als het CDA, maakt de Fidesz-partij deel uit van de grote EVP-fractie in het Europees Parlement. CDA-delegatieleider Esther de Lange en haar Belgische en Luxemburgse collega’s schrijven donderdag aan de EVP-parlementariërs dat ze klaar zijn om maatregelen te treffen, vanwege Orbáns beleid van de afgelopen jaren. Volgens ingewijden zijn veel Duitse en Zuid- en Oost-Europese EVP’ers ook kritisch op Orbáns gedrag.

De kritiek is gericht op de Hongaarse universiteitswet, die ontworpen lijkt om de Central European University (CEU) in Boedapest te laten sluiten. Die werd opgericht door de omstreden miljairdair George Soros. Het sluiten van de CEU zou Hongarije verwijderen van de Europese waarden die het land ooit zei na te streven, aldus de Europese parlementariërs.

Ook stuit een door de regering deur-aan-deur verspreide vragenlijst, waarin de EU gevaarlijk voor Hongaren wordt genoemd, de EVP’ers tegen de borst. Volgens hen schetst de vragenlijst beelden van Europa ‘die in sterke tegenspraak zijn met waar de EVP voor staat’.

Andere fracties in het Europees Parlement lieten zich al geregeld negatief uit over Orbáns maatregelen. De Europese Commissie maakt zich zorgen over de kwestie, en vergadert er volgende week over. Mogelijk krijgt het land dan een waarschuwing, zoals eerder ook met Polen gebeurde.

Controversiële asielwet

Hongarije zorgde vorige week ook voor commotie, toen in het land een omstreden asielwet in werking trad. Die bepaalt dat asielzoekers – jonge kinderen uitgezonderd – vanaf dat moment in containerwoningen langs de grens met Servië worden geplaatst. Asielzoekers die er al zijn, worden in kampen opgesloten in afwachting van hun asielaanvraag. ‘De reden van deze beperkingen is om te voorkomen dat migranten zich vrijelijk kunnen bewegen op het Hongaarse grondgebied en dat van de Europese Unie. Zo moeten de veiligheidsrisico’s die met migratie gepaard gaan, worden ingedamd,’ schreef de Hongaarse regering in een verklaring..

Het parlement ging begin deze maand akkoord met de wet. De volksvertegenwoordigers trokken zich niets aan van kritiek uit binnen- en buitenland. Die kritiek was vooral afkomstig van mensenrechtenorganisaties als Amnesty International.

Orbán staat bekend om zijn harde anti-asiellijn. Volgens hem is de wet het antwoord op de recente terreuraanvallen in Europa die werden gepleegd door migranten. De autoriteiten bouwden een hek op de grens met buurland Servië, waardoor duizenden migranten strandden in dat Balkanland. Eind februari begonnen de Hongaren aan een tweede hek, dat deze zomer af moet zijn.