Democraten keren zich tegen opperrechter: wat doet Trump?

De benoeming van Trumps opperrechter Neil Gorsuch gaat niet zonder slag of stoot. Integendeel: met de aangekondigde tegenstem van de Democratische senator Chris Coons lijken de problemen voor de Amerikaanse president zich op te stapelen.

Coons maakte maandag bekend dat hij de benoeming van Neil Gorsuch als opperrechter niet ziet zitten.

Het proces traineren

Hij is de 41ste die er zo over denkt en vrijdag zal tegenstemmen. Dat betekent een procedurele horde, een zogenoemde filibuster, voor de kandidaat van president Donald Trump. Senatoren kunnen in dat geval het proces traineren zodat er niet kan worden gestemd over de benoeming.

De conservatief Gorsuch (49), afkomstig uit Colorado, heeft in de Senaat de steun van ten minste zestig afgevaardigden nodig om de baan voor het leven in het Amerikaans Hooggerechtshof te krijgen. Als er zestig afgevaardigden achter hem staan, kan de filibuster worden doorbroken. De Republikeinen hebben met 52 van de 100 zetels weliswaar een meerderheid, maar die is niet groot genoeg.

Trump kan kiezen voor nucleaire optie

Door de blokkade van de Democraten moeten de Republikeinen hun toevlucht nemen tot aanpassing van de gebruikelijke stemregels, om gedaan te krijgen dat de helft plus één van de stemmen volstaat. Trump is een voorstander van die maatregel, die bekendstaat als de ‘nucleaire optie’. Het is cruciaal voor de Amerikaanse president dat ‘zijn’ Gorsuch opperrechter wordt.

De prominente Democraat Chuck Schumer zou dat zeer ongepast vinden, liet hij tegenover de Amerikaanse tv-zender NBC weten. Als de Republikeinen niet genoeg stemmen verzamelen, zullen ze een andere kandidaat moeten kiezen. Kortom, de kandidatuur van Gorsuch kan dan beter worden ingetrokken, waarschuwde Senator Schumer. Maar de Republikeinen zullen de nucleaire optie zeker niet schuwen. Trump zit namelijk verlegen om een overwinning nadat hij de Obamacare niet wist te vervangen door zijn eigen variant. Verder zit Trump nog altijd flink in de problemen door vermeende contacten tussen zijn campagneteam en Rusland. Eerder sneuvelde de eerste versie van Trumps inreisverbod voor inwoners uit zeven landen.