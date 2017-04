Dit besprak verdachte aanslag Zweden met IS-kopstukken

Rakhmat Akilov, de Oezbeek die verantwoordelijk wordt gehouden voor de aanslag in de Zweedse hoofdstad Stockholm vrijdag, heeft contact gehad met Islamitische Staat. Zowel voor als na de aanslag, waarbij vier doden vielen, wisselde Akilov WhatsApp-berichten uit met kopstukken van de terreurgroep.

Volgens de Zweedse krant Expressen besprak de terrorist onder meer zijn teleurstelling over de aanslag. Hij had veel meer mensen willen doden, schreef de terreurverdachte via WhatsApp aan leden van IS.

Akilov wilde bom maken

‘De aanslag ging niet goed. Ik ben maar over een paar mensen gereden, de auto reed verkeerd,’ schreef Akilov. Zweedse media melden dat de Oezbeek een afgewezen asielzoeker is. Akilov wordt momenteel verhoord door de politie. Hij zou contact hebben gehad met een jihadist genaamd Abu Fatyma, mogelijk een nom de guerre.

Voor de aanslag zou Akilov advies hebben gevraagd aan terroristen van IS. ‘Hoe maak ik een bom? Ik wil een aanslag plegen met een voertuig,’ vroeg hij daags voor de aanslag in Stockholm.

‘Leef je nog?’

Vrijdag reed Akilov inderdaad in op een winkelende menigte in Drottninggatan, een populaire straat in het centrum van Stockholm. Hij overmeesterde een vrachtwagenchauffeur en gebruikte de truck voor de aanslag. In de truck zijn tevens explosieven gevonden. Akilov maakte zich na het plegen van de aanslag snel uit de voeten.

‘Leef je nog?’ vroeg Fatyma aan Akilov na de aanslag. De Oezbeek deed verslag van de gepoogde massamoord. ‘Nu moet ik zien te vluchten,’ aldus Akilov. Van de IS-kopstukken ontving hij complimenten. Daarna stuurde Akilov op verzoek van de extremisten een video van de plek van de aanslag.