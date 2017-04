Dit zijn de Brexit-basiseisen van ‘eensgezind’ EU

De 27 regeringsleiders van de Europese Unie zijn in Brussel om de strategie voor Brexit te bespreken. Volgens voorzitter van de Europese Raad Donald Tusk heerst er uniformiteit onder de leiders wat betreft de eisen voor de Britten.

Volgens voorzitter van de Europese Commissie Jean-Claude Juncker hadden de aanwezige leiders minder dan een kwartier nodig om met de opdracht aan de Europese Brexit-onderhandelaar Michel Barnier in te stemmen. Ook Tusk reageert enthousiast.

Guidelines adopted unanimously. EU27 firm and fair political mandate for the #Brexit talks is ready. #EUCO — Donald Tusk (@eucopresident) 29 april 2017

Het is in het belang van Nederland dat de EU snel met de Britten om de tafel gaan over de relatie na Brexit, zegt premier Mark Rutte. ‘We moeten eerst hele goede afspraken maken over de echtscheiding maar zodra daar vertrouwen over is, moeten er ook snel goede afspraken worden gemaakt over de toekomstige relatie. Over handel, maar ook politiek.’

Het is een argument dat hij eerder in Den Haag ook al naar voren bracht, tijdens een ‘minitop’ met zijn Deense en Ierse collega’s.

Burgers, Ierse grens en scheidingsrekening

De onderhandelingspositie van de EU tegenover de Britten wordt vastgelegd, een maand nadat May Artikel 50 van het Verdrag van Lissabon inriep. ‘Belangrijk is dat de EU eensgezind is, maar ik heb de indruk dat dat wel gaat lukken,’ zegt Rutte.

Volgens Rutte moeten de rechten van ‘Nederlanders en andere Europeanen’ die in Groot-Brittannië wonen, de grens van Ierland met Noord-Ierland en de rekening van de scheiding eerst worden geregeld. Rutte wil daar het liefst al in het najaar duidelijkheid over.

Geen vrijhandelsverdrag

Tusk zei dat er al een ‘gedetailleerde lijst’ klaarligt met de rechten van betrokken burgers die beschermd moeten worden. ‘Het vertoon van eenheid (onder regeringsleiders, red.) is uniek,’ aldus Tusk. Het document met richtlijnen voor de Brexit-eisen van de EU omvat zo’n acht pagina’s.

Ook andere leiders spraken hun vertrouwen uit over de eensgezindheid van de lidstaten. Volgens Barnier is die uniformiteit ook in het belang van de Britten.

Barnier zal de rechten van de zo’n 3 miljoen Europese expats in Groot-Brittannië moeten verdedigen. Ook hebben de Britten nog een miljardenrekening openstaan bij de EU, die bij vertrek betaald moet worden. Daarnaast wordt er geen vrijhandelsverdrag gesloten met May totdat er sprake is van ‘progressie’ wat betreft de harde eisen, vindt de EU.

Voor de EU is het essentieel dat de Britten niet al teveel profiteren van de Brexit, omdat dat andere landen zou kunnen stimuleren hetzelfde te doen. Eerder deze week waarschuwde de Duitse bondskanselier Angela Merkel al dat de Britten niet te veel ‘illusies’ moeten hebben over de mate van toegang die ze zullen hebben tot de Europese markt.