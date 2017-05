Dochter wethouder Molenbeek aangeklaagd voor terrorisme

De dochter van de wethouder van sport in de Brusselse wijk Molenbeek is aangeklaagd voor terrorisme. Dat meldt de Belgische nieuwszender RTL. De dochter van Ahmed Al Khannouss zou hebben deelgenomen aan een terroristische organisatie.

Het meisje wordt samen met zes anderen vervolgd voor deelname aan een terroristische organisatie, en het mogelijk maken van terroristische activiteiten. Volgens Al Khannouss is zijn dochter terechtgekomen in een verkeerde relatie. ‘Het gaat om een meisje in de bloei van haar leven, met gedrag waar niets op aan te merken valt.’

Huwelijk volgens sharia

Het meisje zou een huwelijk zijn aangegaan met Youssef B., die na het huwelijk wilde afreizen naar Syrië om daar deel te nemen aan de jihad. Volgens het Openbaar Ministerie waren er aanwijzingen dat het meisje was geradicaliseerd, en contact had met andere geradicaliseerde jongeren. Youssef B. is eerder veroordeeld tot vijf jaar cel, vanwege betrokkenheid bij een terroristische organisatie. Hij droeg een enkelband.

De wethouder verklaart dat zijn dochter onschuldig is: ‘In haar verklaring heeft ze duidelijk aangegeven dat ze nooit radicale ideeën heeft voorgestaan, en altijd de gematigde islam aanhing, zoals haar ouders. Ze heeft radicalisering altijd afgewezen.’ Al Khannouss zegt dat het nieuws van de aanklacht als een donderslag bij heldere hemel kwam.

Terreurbroeinest Molenbeek

De wijk Molenbeek kwam in het nieuws na de aanslagen in de Europese wijk van Brussel en op het vliegveld Zaventem. Molenbeek is een broedplaats voor geradicaliseerde moslimjongeren. Onderzoek uit september toonde aan dat er zeker 57 staatsgevaarlijke mensen in Molenbeek wonen. Het gaat vooral om Syriëgangers. Ongeveer de helft staat waarschijnlijk op het punt terug te keren naar het ‘kalifaat’.