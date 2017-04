Macron en Le Pen tegenover elkaar in tweede ronde verkiezingen

De jonge liberaal Emmanuel Macron (39) en Front National-leider Marine Le Pen(48) zijn door na de tweede ronde van de Franse presidentsverkiezingen. De twee kandidaten kregen de meeste stemmen tijdens de eerste ronde van de verkiezingen op zondag.

Dat blijkt uit een exitpoll die werd gepubliceerd door de Franse tv. Volgens de eerste officiële prognose na het sluiten van de stembureaus wint Macron de eerste ronde gewonnen met 23,7 procent van de stemmen. Le Pen is als tweede geëindigd. Zij schaart 21,7 procent van alle kiezers achter zich. De officiële uitslag volgt later. In andere prognoses liggen Macron en Le Pen dichter bij elkaar.

#FrenchElections – projections: Ipsos:

Macron 23.7%

Le Pen 21.7% Elabe:

Macron 23.7%

Le Pen 22% Kantar:

Macron 23%

Le Pen 23% — Alberto Nardelli (@AlbertoNardelli) April 23, 2017

Macron is minister van Economische Zaken geweest onder de huidige president François Hollande. Hij presenteert zich als een onafhankelijke pro-EU-kandidaat voor het politieke midden. Macron en zijn beweging En Marche! willen drastische economische hervormingen voor Frankrijk. Le Pen is juist de anti-Macron: ze is eurosceptisch en sterk anti-migratie. Ze staat een protectionistische politiek voor. Wat dat betreft hebben de Fransen dus echt iets te kiezen over twee weken.

De tweede ronde is op zondag 7 mei. Dan wordt bekend wie de opvolger wordt van de huidige president Francois Hollande, die tijdens zijn vijf jaar in het Élysée geen potten kon breken. Mede door zijn erfenis werd geen stuiver gegeven voor de kandidaat van de Parti socialiste, Hamon. Die verwachting kwam dus uit. De twee andere kandidaten die vooraf hoog in de peilingen stonden waren de uiterst linkse Jean-Luc Mélenchon en de conservatief François Fillon. Laatstgenoemde heeft zijn verlies toegegeven en schaart zich achter Macron.

Zij kregen volgens Elabe ieder 19,5 procent van de stemmen. De leider van Parti socialiste, de partij van president Hollande, moet het doen met een schamele 6,2 procent. Het verlies echoot de enorme nederlaag die de Nederlandse equivalent, de PvdA, opliep in maart dit jaar.

Veiligheidsmaatregelen

Vooraf werd er rekening mee gehouden dat de twee kandidaten aan de extreme kant van het politieke spectrum, Le Pen en Jean-Luc Mélenchon, de eerste ronde weleens winnend zouden kunnen afsluiten. De uiterst linkse en anti-globaleringskandidaat Mélenchon was de afgelopen weken aan een stevige opmars bezig in de peilingen. Het nationalistische Front National van Le Pen stond al de hele tijd hoog in de polls.

De verkiezingen werden vandaag streng bewaakt uit angst voor nieuwe aanslagen. Zeker nadat donderdag een agent werd vermoord op de Parijse boulevard Champs-Élysées, de zoveelste radicaalislamitische aanslag in Frankrijk in relatief korte tijd. Bijna 60.000 politieagenten en militairen stonden paraat bij de stembusgang. De noodtoestand is nog altijd van kracht in Frankrijk.