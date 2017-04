Flink cashende Obama zet Donald Trump op zijn nummer

De Amerikaanse ex-president Barack Obama haalt per spreekbeurt meer geld binnen dan zijn jaarsalaris in het Witte Huis. Terloops wijst hij Donald Trump terecht over zijn zorgplannen.

Het komt niet vaak voor dat een oud-president zich uitlaat over zijn opvolger – en zeker niet zo snel nadat hij zelf heeft afgezwaaid. Maar Barack Obama kon het op een privébijeenkomst in New York niet laten. Volgens de Amerikaanse tv-zender CNN zou hij erop hebben gewezen dat zijn Obamacare – de verplichte zorgverzekering voor onverzekerde Amerikanen – populairder is dan president Donald Trump zelf.

Eerder deze week bleek uit een peiling van Washington Post en ABC News dat 61 procent van de Amerikanen vindt dat Trump de Affordable Care Act (ook wel Obamacare genoemd) moet behouden en zelfs verbeteren. Hoewel het een zich natuurlijk niet makkelijk laat vergelijken met het andere, zijn de Amerikanen heel wat minder lovend over Trump zelf. Slechts 44 procent steunt het beleid van de president. Zijn aanhangers, laten we zeggen de harde kern, staan onverminderd achter hem.

Pijnlijk voor Trump

Deze cijfers en de opmerking van Obama zijn pijnlijk voor Trump. Het Witte Huis probeerde juist van de gehate Obamacare af te komen, maar slaagde daar tot dusver niet in. Trumps alternatief werd eind maart nog voor stemming ingetrokken, omdat van tevoren al bleek dat er onvoldoende steun voor was.

Trump kreeg simpelweg niet genoeg Republikeinse partijgenoten mee. Een stevige nederlaag was een feit, en het was niet zijn eerste. Eerder zette de rechter al een streep door zijn met veel aplomb aangekondigde inreisverbod.

De Obama’s zitten er warmpjes bij

En Obama? Die is na een lange vakantie het lezingencircuit ingetrokken. Dat legt hem geen windeieren. Eerder deze week werd bekend dat Obama in september een speech zal geven aan een bank op Wall Street. De ex-president zou daarvoor 400.000 dollar krijgen, zo’n 370.000 euro. Dat is zo’n beetje even hoog als zijn jaarsalaris als president.

Dat leidt tot ongemak bij linkse Democraten, die de macht van Wall Street – het Amerikaanse financiële centrum – willen terugdringen. Senator Elizabeth Warren zegt ‘ontsteld’ te zijn over Obama’s beslissing. Ook Bernie Sanders – vorig jaar nog de Democratische uitdager van Hillary Clinton – noemt het allemaal erg ongelukkig. Ironisch genoeg gaat Obama’s toespraak over…de gezondheidszorg.

Barack en Michelle zitten er sowieso warmpjes bij. Het echtpaar krijgt 65 miljoen dollar voor hun nog te schrijven memoires.