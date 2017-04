Kremlin woest: streep door deal over vliegen boven Syrië

Rusland, sinds jaar en dag bondgenoot van de Syrische president Bashar al-Assad, reageert furieus op de Amerikaanse raketaanval op een luchtmachtbasis in Syrië. Het Kremlin ziet de militaire actie als ‘agressie tegen een soevereine staat’.

Een woordvoerder van president Vladimir Poetin sprak over een ‘cynische poging’ om de aandacht af te leiden van de burgerdoden die zijn gevallen in Irak. De Russische regering heeft gevraagd om een spoedberaad met de Veiligheidsraad, om de Amerikaanse aanval te bespreken.

‘Obstakel in strijd tegen terreur’

Het Amerikaanse optreden zal volgens de Russen een obstakel blijken in het vormen van de internationale coalitie tegen terreur zoals Islamitische Staat (IS). De verhouding met Amerika wordt hierdoor geschaad, klinkt het in Rusland. Inmiddels hebben de Russen het in 2015 ondertekende bestand met de Verenigde Staten, waarin is afgesproken dat de twee landen elkaars veiligheid garanderen in het Syrische luchtruim, opgeschort. Dat meldt heeft het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken.

Rusland gelooft niet dat bondgenoot Assad echt over chemische wapens beschikt. De gifgasaanval van afgelopen dinsdag, waarbij tientallen mensen om het leven kwamen (onder wie kinderen), kan dus in die redenering onmogelijk door het Syrische regime zijn uitgevoerd.

#BREAKING Russia ‘halts’ agreement with US to avoid clashes in Syria airspace: ministry — AFP news agency (@AFP) April 7, 2017

Daarover denkt de Amerikaanse president Donald Trump heel anders. Volgens hem is er geen twijfel dat Assad achter de gifgasaanval zit. Bij Trumps gewapende reactie werden 59 Tomahawk-raketten afgevuurd op de militaire vliegbasis Al Shayrat, ten oosten van de stad Homs.

Bondgenoten Amerika positief

Uit Turkije, verklaard tegenstander van Assad, klinken positieve geluiden. Syrië moet volledig worden gestraft in de ‘internationale arena’, zegt de Turkse vicepremier Numan Kurtulmus. Ook de Australische premier Malcolm Turnbull schaarde zich achter het Amerikaanse militaire optreden, dat hij bestempelde als ‘proportioneel’.

Frappes en Syrie: “un préjudice considérable” aux relations russo-américaines, déclare le Kremlin #AFP pic.twitter.com/8tcqzMnNvt — Agence France-Presse (@afpfr) April 7, 2017

De Britse regering sprak over een ‘gepaste reactie op de barbaarse aanval met chemische wapens door het Syrische regime’. Saudi-Arabië sprak over een ‘moedig besluit’ van Trump en zei dergelijke aanvallen ‘volledig te steunen’.

Het Nederlandse kabinet heeft ‘begrip’ voor Trumps actie, zegt minister van Buitenlandse Zaken Bert Koenders (PvdA) in een eerste reactie.