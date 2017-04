Merkel dwingt Trump tot dubbele ommezwaai: toch handelsverdrag en eerst met EU

De Duitse bondskanselier Angela Merkel (CDU) heeft de Amerikaanse Republikeinse president Donald Trump gedwongen tot een dubbele koerswijziging. Trump wil nu toch een vrijhandelsverdrag sluiten met de Europese Unie.

Daarnaast laat Trump zijn eerdere opvatting varen dat het Verenigd Koninkrijk na Brexit vooraan in de rij staat voor een vrijhandelsverdrag met de Verenigde Staten. In plaats daarvan komt de Europese Unie op één, zo meldt de Britse krant The Times zaterdag.

Verleiden tot een vrijhandelsakkoord

Vorige maand bezocht Merkel Trump in Washington. Daarbij probeerde Trump Merkel te verleiden tot een bilateraal vrijhandelsakkoord tussen de Verenigde Staten en Duitsland, precies zoals hij tijdens de verkiezingscampagne vorig jaar beloofde. Maar dat mislukte.

‘Trump vroeg Merkel tien keer of hij een vrijhandelsverdrag met Duitsland kon sluiten. Telkens zei Merkel: “Je kan geen vrijhandelsverdrag sluiten met Duitsland, alleen met de EU”. Na de elfde weigering had Trump het eindelijk door en zei: “Oh, dan doen we een vrijhandelsverdrag met de Europese Unie,’ citeert The Times een hooggeplaatste anonieme Duitse politicus.

Ook overtuigde Merkel Trump dat een vrijhandelsverdrag met de Europese Unie minder moeilijk is te sluiten dan hij dacht. Op de eerste werkdag van zijn presidentschap in januari zette Trump met een presidentieel decreet een streep door TTIP. Dit was het vrijhandelsverdrag waarover de Verenigde Staten en de Europese Unie al jaren onderhandelen.

Geen TTIP, maar alternatief verdrag

De Zweedse EU-Commissaris voor handel Cecilia Malmström gaat komende week naar Washington voor een gesprek met Wilbur Ross, de Amerikaanse minister van handel. Zij zou TTIP niet willen revitaliseren als wel een alternatief verdrag willen.

Opvallend genoeg meldde Paul Ryan, de Republikeinse voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, afgelopen week in Londen tijdens een speech dat ‘…de VS nauw blijft samenwerken met onze EU-vrienden en in kaart wil brengen of er een weg vooruit is wat betreft TTIP-onderhandelingen.’

Daarnaast is volgens The Times de Trump-regering tot het inzicht gekomen dat de Verenigde Staten meer belang hebben bij een vrijhandelsverdrag met de Europese Unie dan met het Verenigd Koninkrijk.

Dat is een tegenslag voor Brexiteers zoals de Conservatieve minister van Buitenlandse Zaken Boris Johnson. Hij meldde na een bezoek aan Washington in januari dat het Verenigd Koninkrijk vooraan in de rij stond om een vrijhandelsverdrag te sluiten. Zo zouden de Brexiteers kunnen claimen dat wat de EU met TTIP niet was gelukt het Verenigd Koninkrijk buiten de EU wel was gelukt: vrijhandel met Amerika organiseren.

Zo’n soepele Britse overgang van de EU-vrijhandelszone naar een vrijhandelszone met de VS lijkt door Trumps draai onmogelijk geworden. Dat is een steun in de rug van Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker en EU-Brexitonderhandelaar Michel Barnier. Zij bezoeken woensdag 26 april in Londen de Britse Conservatieve premier Theresa May die The Times van zaterdag zeker zal hebben gelezen.