Netanyahu stelt ultimatum aan Duitsers: kies linkse groepen of mij

Het bezoek van de Duitse minister van Buitenlandse Zaken Sigmar Gabriel aan Israël dreigt uit te lopen op een rel. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu zegt de ontmoeting met Gabriel te boycotten als zijn eisen niet worden ingewilligd.

Maandag arriveerde Gabriel in Israël en legde een herdenkingskrans bij het Jad Wasjem Holocaustmonument in Jeruzalem. De komende dagen staan onder meer ontmoetingen met Netanyahu, de Palestijnse leider Mahmoud Abbas en twee linkse Israëlische organisaties op het programma.

Vertekend beeld

Het gaat om B’Tselem en Breaking the Silence. B’Tselem is een non-gouvernementele organisatie (ngo) die zich ten doel stelt Israëlische mensenrechtenschendingen te documenteren. Breaking the Silence is een ngo opgericht door veteranen uit het Israëlische leger. Volgens Breaking the Silence wordt de situatie in de bezette gebieden verzwegen voor het thuisfront. Door getuigenissen van veteranen wil de ngo de omstandigheden in de bezette gebieden aan de kaak stellen. Beide organisaties ontvangen donaties van westerse landen en organisaties.

Netanyahu ziet beide linkse groepen als een bedreiging. Zo probeert zijn kabinet medewerkers van B’Tselem uit te sluiten van aan de overheid gelieerde vrijwilligersinstellingen. Breaking the Silence zou een vertekend beeld geven van het Israëlische leger. Bovendien zouden beide organisaties lobbyen bij internationale organisaties om het bestaansrecht van Israël te ondermijnen.

Ultimatum

Volgens Netanyahu gaat het bezoek aan de linkse organisaties in tegen het Israëlische overheidsbeleid. De premier stelt daarom een ultimatum aan Gabriel. Het is het één of het ander: een bezoek aan de Israëlische premier of aan de linkse ngo’s.

In februari ontstond een soortgelijke rel nadat Netanyahu de Belgische premier Charles Michel sommeerde een ontmoeting met vertegenwoordigers van de ngo’s af te zeggen. Ook riep hij op de donaties aan de ngo’s stop te zetten. Toch ontmoette Michel de vertegenwoordigers van de groepen. Daarop werd de Belgische ambassadeur in Israël op het matje geroepen.