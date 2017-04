Onvoorspelbaar Noord-Korea zet Azië onder hoogspanning

De verhoudingen tussen de Noord-Koreaanse dictator Kim Jung-un en de Amerikaanse president Donald Trump werden afgelopen weekend opnieuw op scherp gezet. Het Amerikaanse vliegdekschip USS Carl Vinson zal binnen enkele dagen de Koreaanse wateren binnenvaren. Kim Jung-un zegt dat dit ‘lompe beest’ in de as wordt gelegd, mocht het te dicht bij de grens komen.

De aanhoudende spanningen bereikten een nieuw hoogtepunt, toen bekend werd dat in Noord-Korea een Amerikaans staatsburger is opgepakt. De onderzoeker Tony Kim werd op het vliegveld van Pyongyang aangehouden toen hij op het punt stond om het land te verlaten, samen met zijn vrouw.

Ook viert morgen Noord-Korea de 85ste verjaardag van het Volksleger. Mogelijk zal dit aanleiding zijn voor een nieuwe kernproef. Daarnaast liet de regering van Noord-Korea weten dat elke vorm van agressie van de Verenigde Staten zal worden beantwoord met een nucleaire aanval.

China vraagt om terughoudendheid

De Chinese regering nam vanochtend contact op met Trump en verzocht hem terughoudend te zijn tegenover Noord-Korea. De Chinese president Xi Jinping belde maandagochtend met Trump, terwijl de geruchten over een nieuwe kernproef in Pyongyang toenamen. In een verklaring zegt Xi dat China fel gekant is tegen militaire ingrepen die niet de goedkeuring hebben van de VN-Veiligheidsraad . ‘Tegelijkertijd hopen we dat beide partijen zich inhouden en hun best doen de spanningen niet verder te laten oplopen.’

Volgens The New York Times is het geduld van Washington met de Chinese regering eindig: Trump zou China te coulant vinden tegenover de Noord-Koreaanse bondgenoot. De Chinese regering op haar beurt is weer fel gekant tegen de installatie van THAAD-raketafweersystemen in Zuid-Korea. Amerika zou met behulp van die systemen kunnen spioneren op Chinese defensiebases. Toch zijn beide landen ervan overtuigd dat ze elkaar nodig hebben om deze internationale crisis te bezweren, aldus president Xi.

China is very much the economic lifeline to North Korea so, while nothing is easy, if they want to solve the North Korean problem, they will — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 21 april 2017



De Japanse president Shinzo Abe reageert gedecideerd op de nadrukkelijke oorlogsdreiging. Ook hij heeft vandaag contact gehad met de Amerikaanse president en verklaarde dat Noord-Korea niet alleen een risico vormt voor de wereldvrede, maar ook Japan in direct gevaar kan brengen.