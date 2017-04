‘Obama’s adviseur Rice onderzocht medewerkers Trump’

De Nationale Veiligheidsadviseur van ex-president Barack Obama ligt onder vuur. Susan Rice zou hebben geprobeerd om achter de namen te komen van Trumps naaste medewerkers. Volgens Fox News is nu de vraag wat zij met deze informatie deed. Heeft ze gelekt?

Zit er dan toch een kern van waarheid in de beschuldigingen die de Amerikaanse president Donald Trump heeft geuit aan het adres van zijn voorganger Barack Obama? Trump verwijt Obama hem te hebben afgeluisterd – zonder daarvoor overigens bewijzen te leveren.

Volgens het Amerikaanse persbureau Bloomberg zou Rice, de Nationaal Veiligheidsadviseur van ex-president Barack Obama, actief onderzoek hebben gedaan naar medewerkers van Donald Trump. Ze wilde precies weten wat hun identiteit was.

Geheime inlichtingenrapporten

In de transitieperiode naar het presidentschap van Trump zou Rice gegevens hebben opgevraagd over medewerkers van de in november gekozen Republikeinse president. Rice had de beschikking over geheime inlichtingenrapporten die verhaalden over Trumps medewerkers – zonder te weten om wie het precies ging. De namen waren namelijk geanonimiseerd. Vervolgens ging Rice tot actie over: volgens Bloomberg probeerde ze consequent deze medewerkers ‘te ontmaskeren’ en hun identiteit te achterhalen.

RICE ORDERED SPY DOCS ON TRUMP? https://t.co/bL2nZRFxk9 — DRUDGE REPORT (@DRUDGE_REPORT) April 4, 2017

Rice’s onderzoek is blootgelegd in een rapport van nota bene de Nationale Veiligheidsraad. Vorige maand gaf ze in een interview met tv-programma PBS Newshour aan zich van geen kwaad bewust te zijn: ‘Ik weet hier helemaal niets van.’ Maar toen ze gisteren bij zender MSNBC specifiek naar de laatste onthulling werd gevraagd, erkende ze toch dat het gebeurde. ‘Het is niet ongewoon dit soort verzoeken in te dienen,’ zei ze, en bovendien ‘noodzakelijk’ om haar werk te kunnen doen.

Heeft Rice gelekt? En aan wie?

Ze moest de namen, die werden opgepikt door de inlichtingendiensten, naar eigen zeggen kennen. Maar deze informatievergaring deed Rice ‘niet om politieke redenen’: dat soort aannames zijn volgens haar ‘hartstikke vals’. Volgens Fox News zou het heel goed kunnen dat wat Rice deed legaal is, maar roept de kwestie wel een aantal prangende vragen op. Had ze inderdaad geen politieke redenen dit te doen? En met wie deelde ze haar opgedane informatie? Heeft ze soms iets gelekt? Zelf ontkent Rice ook dat in alle toonaarden.

Mocht hiervoor bewijs zijn, dan is dat koren op de molen van Trump. Hij beschuldigt Obama ervan de telefoons van hem te hebben afgeluisterd in de Trump Tower, waar de Amerikaanse president voor zijn intrek in het Witte Huis woonde. Tijdens de eerste openbare hoorzitting van het Amerikaanse Congres over vermeende Russische bemoeienis met de Amerikaanse presidentsverkiezingen, vertelde FBI-chef James Comey dat voor deze aantijgingen geen enkel bewijs bestaat.

Later deed een Trumps woordvoerder Sean Spicer een poging om Trumps woorden op Twitter wat af te zwakken. De Amerikaanse president zou het allemaal niet zo letterlijk hebben bedoeld. t Trump had het woord ‘wiretap‘ in zijn tweet niet voor niets tussen aanhalingstekens gezet: dat was om dit soort afluisterpraktijken in het algemeen te benoemen, aldus Spicer. Trump doelde bovendien niet zozeer op Obama zelf, maar meer om mensen uit zijn regering.