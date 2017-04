Orbán zwicht voor Europese druk over universiteitswet

De Hongaarse premier Viktor Orbán gaat de omstreden universiteitswet in zijn land in lijn brengen met de Europese regelgeving. Na opvoerende druk vanuit de Europese Unie, heeft hij dat zaterdag in Brussel toegezegd.

De Hongaarse premier was in Brussel voor de speciale Brexit-top met de 26 andere regeringsleiders van de EU.

Zijn beslissing volgt na een ‘openhartige discussie’ over het onderwerp, meldt de Europese Volkspartij (EVP), waar de Hongaarse Fidesz-partij van Orbán deel van uitmaakt in het Europees Parlement.

Universiteit van Soros

Door de wet dreigt de Central European University (CEU) in Boedapest te moeten sluiten, en daar is de EVP faliekant op tegen. Orbán is een fel tegenstander de omstreden miljardair George Soros, oprichter van de CEU.

‘De EVP zal niet accepteren dat basale waarden worden geschonden en de rechtsstaat wordt ingeperkt,’ aldus de partij. De Europese Commissie onder leiding van Jean-Claude Juncker begon vorige week een juridische procedure tegen Hongarije omdat de wet in strijd zou zijn met het recht op academische vrijheid en vrije vestiging.

Anti-Europees geluid

Steeds meer EVP-leden, onder wie ook europarlementariërs van het CDA, eisten dat Orbán de wet aanpast naar Europese maatstaven. CDA-parlementariërs dreigden zelfs de samenwerking met Orbáns Fidesz-partij te stoppen. De Hongaarse premier benadrukt zaterdag dat hij ‘alle noodzakelijke stappen’ zal nemen om aan de bezwaren van de commissie toe te komen, zegt partijvoorzitter Joseph Daul.

Meer nieuws, elke dag in je inbox? Meld je aan voor Elseviers nieuwsbrief >>

De EVP was verder fel gekant tegen de ‘misleidende’ nationale raadpleging onder de titel ‘Stop Brussel’ die de Hongaarse regering deze maand organiseerde. De ‘blatante anti-EU-retoriek’ was onacceptabel volgens de partij, die zijn eigen overtuigingen als ‘diep pro-Europees’ omschrijft.