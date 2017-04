Politie clasht met demonstranten tijdens links protest tegen AfD in Keulen

Bij protesten tegen een bijeenkomst van de Duitse partij Alternative für Deutschland (AfD) in Keulen zijn twee agenten gewond geraakt en is een politiewagen in brand gestoken. Volgens de politie was de situatie in de stad ‘heel dynamisch’ en ‘vrij agressief’.

De politie rekende op zo’n 50.000 demonstranten, onder wie 1.000 extreemlinkse activisten, meldt persbureau Reuters. Via verschillende kanalen hadden linkse demonstranten opgeroepen om naar de stad te komen.

Aankondiging van hard optreden

De politie was met ruim 4.000 man aanwezig in afwachting van de protesten. Op videobeelden is te zien hoe een groep van rond de 50 mensen botst met politieagenten te paard. Volgens de Duitse omroep n-tv zou de politie daarbij pepperspray hebben ingezet tegen een aantal demonstranten.

De politie had voorafgaand aan de protesten laten weten hard te zullen optreden tegen ordeverstoringen. Volgens de linkse beweging ‘Solidariteit in plaats van ophitserij’ heeft dat veel mensen ervan weerhouden zaterdag in Keulen de straat op te gaan. Overigens waren er niet alleen extreem-linkse groeperingen aanwezig, ook de plaatselijke carnavalsvereniging was bijvoorbeeld van de partij.

Toch waren er nog een aantal incidenten. Zo gooiden linkse betogers een steen door een bankgebouw, en raakten twee agenten gewond tijdens een confrontatie met demonstranten. Daarnaast werd dus een politieauto in brand gestoken. Desalniettemin is de politie tevreden met het verloop van het congres. Een politiechef zei dat de inzet van 4000 agenten niet overdreven is en dat dit een van de redenen is dat de protesten redelijk vreedzaam verliepen.

‘Realistische’ motie van Petry niet besproken

De partijbijeenkomst ging over de AfD-strategie voor de Duitse verkiezingen in september. Er kwamen zo’n 600 AfD-afgevaardigden af op het congres. De partij is hevig verdeeld. Eerder deze week kondigde lijsttrekker Frauke Petry aan haar functie neer te leggen. Dat kwam na een periode van hevige interne strijd, waarbij de meest rechtse flank van de partij het vertrouwen in Petry verloren was.

Petry hield wel een openingsspeech, waarbij ze kon rekenen op een staande ovatie van sommige leden. Ze zette eerder intern kwaad bloed omdat ze een motie voor een ‘realistischere koers’ indiende die opperde dat de AfD in de toekomst coalities moet vormen en als realistische regeringspartner moet worden gezien, in plaats van de positie van ‘fundamentele’ oppositiepartij in te nemen. Volgens Petry wordt het beeld van de AfD nu vooral gevormd door een ‘luidruchtige minderheid’. Na een fel debat stemde een meerderheid van de leden in de loop van de middag tegen het bespreken van en stemmen over haar motie.

De verdeeldheid binnen de AfD heeft de partij geen goed gedaan. In de peilingen schommelt de partij tussen de 8 en 10 procent. Dat is een flinke daling ten opzichte van de populariteit die de partij vorig jaar had, in de nasleep van de migratiecrisis.