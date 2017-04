Rusland dreigt Amerika met ‘ernstige gevolgen’ na bommen in Syrië

Het Amerikaanse bombardement op de Syrische luchtbasis Shayrat was een afgemeten stap die ‘volledig gerechtvaardigd’ was na de gifgasaanval eerder deze week, aldus de Amerikanen. Rusland dreigde Amerika eerder op de dag met ‘serieuze consequenties’.

‘We zijn bereid meer te doen, maar hopen dat dit niet nodig zal zijn,’ zegt de Amerikaanse VN-ambassadeur Nikki Haley vrijdag tijdens een spoeddebat in de Veiligheidsraad, meldt persbureau Reuters.

‘De Verenigde Staten blijven niet toekijken wanneer chemische wapens worden gebruikt. Het is in het essentiële belang van onze nationale veiligheid om de verspreiding en het gebruik van chemische wapens te voorkomen,’ aldus Haley.

Ze zei verder dat Syrië ‘een nieuwe fase in moet gaan’, en benadrukte dat er een politieke oplossing nodig is voor dit ‘afschuwelijke conflict’. Ondertussen worden meldingen gemaakt dat Syrische vliegtuigen gewoon weer vanaf de Shayrat-vliegbasis opereren, terwijl eerder gedacht werd dat de basis nagenoeg was weggevaagd.

JUST IN: Syrian warplanes take off from air base hit by U.S., carry out strikes in Homs countryside – Syrian observatory for human rights

— Reuters World (@ReutersWorld) April 7, 2017