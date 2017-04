Speler gewond na ‘bomexplosie’ spelersbus Borussia Dortmund

Bij de spelersbus van de voetbalclub Borussia Dortmund heeft een explosie plaatsgehad. Voor de Duitse voetbalclub staat dinsdagavond een Champions League-wedstrijd tegen AS Monaco gepland.

Duitse media spreken van drie explosies en Borussia Dortmund zegt dat het om een bom gaat. Een speler – de Spaanse verdediger Marc Bartra – is gewond geraakt, bevestigt de club. Bartra is uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht. Hij heeft een aantal kleine snijwonden opgelopen en verkeert in shock.

De andere spelers zijn in veiligheid gebracht. Momenteel is geen sprake van een dreiging rond het stadion van Dortmund, Signal Iduna Park, waar de teams dinsdag de kwartfinale van de Champions League zouden spelen. Wel heeft de politie ‘iets gevonden’, melden Dutise media. Met drones wordt de omgeving rond het stadion naar verluidt onderzocht.

Solidariteit

De wedstrijd is afgelast. Dortmund meldt op Twitter dat de wedstrijd is verplaatst naar woensdag. De supporters van Monaco in het stadion scandeerden na de explosie ‘Dortmund, Dortmund’, om de thuisclub een hart onder de riem te steken. Uiteindelijk werden alle fans uit het stadion geleid.

Ondertussen laat ook Borussia Dortmund solidariteit zien met de tegenstander: de club roept inwoners van de Duitse stad op extra slaapruimte aan te bieden aan Monaco-fans die niet van plan waren in Dortmund te blijven. #Bedforawayfans luidt de hashtag.