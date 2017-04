Trump: ik heb echt een ‘geweldige’ chemie met Merkel. En Xi

Op Twitter wordt schande gesproken van nieuwe uitspraken van de Amerikaanse president Donald Trump. Hij beweert in een interview met persbureau AP trots dat een programma over zijn eerste honderd dagen in het Witte Huis beter werd bekeken dan de uitzending over 9/11. Niet chique, maar Trump zegt ook dingen die wel degelijk erg interessant zijn.

Zo biedt hij een inkijkje in zijn prille relaties met andere wereldleiders. Hij onthult bijvoorbeeld al een uitstekende band te hebben met de Duitse bondskanselier Angela Merkel. ‘Met haar heb ik misschien wel de beste chemie,’ zegt Trump.

‘Handen schudden!’

Opvallend, want het leek er juist op dat er behoorlijk wat ongemak was tussen beide leiders. Toen de Duitse en de Amerikaan naast elkaar zaten in The Oval Office, riepen journalisten dat ze elkaars handen moest schudden. Trump deed dat niet. Het had er alle schijn van dat hij dit weigerde, maar die aanname verwijst hij naar het rijk der fabelen.

Trump beweert het nooit te hebben gehoord: ‘En bovendien had ik haar hand al vier keer geschud. We waren al zo lang samen.’ Die ‘ongelooflijke’ chemie, verbaast de Amerikaanse president zelf ook, gezien het meningsverschil met Merkel over de NAVO-afdrachten en het migratiebeleid. Ook met de Chinese president zegt Trump het goed te kunnen vinden en ‘volgens mij denkt Xi ook zo over mij’.

Over de raketten op Syrië

Hij doet in het vraaggesprek met AP ook de ontboezeming dat het presidentschap groter is dan hij vooraf besefte. Trump spreekt van een enorme verantwoordelijkheid met al de bevelen die hij uitvaardigt: ‘Bij het lanceren van die 59 Tomahawk-raketten op Syrië – volgens de transcriptie heeft hij het over 79, red – komt er zoveel meer bij kijken. Je moet rekening houden met de doden die vallen als de raketten midden in bewoond gebied ontploffen. Het is in elk geval in geen geval te vergelijken met het leiden van een bedrijf, zegt Trump, die zijn miljarden verdiende in de vastgoedsector: ‘Ik heb nu ook een menselijke verantwoordelijkheid.’

De passage waar nu de meeste opschudding over is, getuige de reacties in de sociale media, gaat over uitspraken over hoge kijkcijfers. Die waren er voor een tv-programma op Fox News naar aanleiding van Trumps eerste honderd dagen in het Witte Huis. ‘Er keken 9,2 miljoen mensen. Dit is het hoogte dat ze ooit hebben gehad sinds het World Trade Center instortte. Normaal gesproken kijken er maar 5,2 miljoen mensen.’ Een aantal Twitteraars vindt zijn uitspraak ongepast.

Trump haalde verder nog eens stevig uit naar de mainstream media, die volgens hem vooral fake news verspreiden. ‘Ze behandelen mij stuk voor stuk allemaal erg oneerlijk.’