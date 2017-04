‘Trump gooit Steve Bannon uit Nationale Veiligheidsraad’

Steve Bannon, de adviseur, strateeg en ideoloog van de Amerikaanse president Donald Trump, is uit de Nationale Veiligheidsraad gezet, meldt een official binnen het Witte Huis.

Dat schrijven Amerikaanse media woensdag. Trump zou hiermee zijn Nationale Veiligheidsraad willen reorganiseren.

De ex-hoofdredacteur van de weblog Breitbart Bannon speelde als strateeg en naaste adviseur een belangrijke rol binnen het team van Trump. De raad adviseert de Amerikaanse president over de nationale veiligheid en buitenlands beleid.

Bannon was put on NSC to keep watch on Mike Flynn, source tells @PeterAlexander; with Flynn out & McMaster in, he’s no longer needed there

— Bradd Jaffy (@BraddJaffy) April 5, 2017