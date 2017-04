Trumps perschef over Syrië: ‘Zelfs Hitler gebruikte geen chemische wapens’

Sean Spicer, de perswoordvoerder van het Witte Huis, zorgde dinsdag voor ophef tijdens een persconferentie over de rol van Amerika in Syrië na een chemische aanval, waarschijnlijk door het regime van Assad. Spicer zei tegen journalisten dat ‘zelfs iemand zo verachtelijk als Hitler geen chemische wapens gebruikte’.

De Amerikanen slaan ferme taal uit tegen Rusland en de Syrische regering. Na de chemische aanval bombardeerde het Amerikaanse leger tevens een Syrische vliegbasis. De minister van Buitenlandse Zaken Rex Tillerson zette Rusland dinsdag al voor het blok, en zei dat het Kremlin moet kiezen tussen Assad en de Verenigde Staten.

Minister Tillerson: Rusland moet kiezen tussen Amerika of Assad

‘Zelfs Hitler zou niet zo diep zinken’

Ook Spicer haalde hard uit naar het Kremlin, dat zich achter president Bashar al-Assad schaart. ‘Zelfs Hitler zou niet zo diep zinken om chemische wapens te gebruiken,’ aldus Spicer. Die opmerking zorgde natuurlijk voor ophef. Spicer kreeg wel de kans de bewering van verdere uitleg te voorzien: een journalist van ABC News vroeg om verduidelijking.

‘Ik waardeer de vraag, ik moet mezelf even duidelijker uitdrukken,’ aldus Spicer. De perschef struikelde wat over zijn woorden, maar kon de pers uiteindelijk uitleggen dat hij bedoelde te zeggen dat de Duitse dictator Adolf Hitler in het slagveld van de Tweede Wereldoorlog geen chemische wapens inzette. De woordvoerder stelde dat hij zich beseft dat Hitler wel gifgas gebruikte in de ‘Holocaust-centra’.

Miljoenen Joden, zigeuners en bijvoorbeeld gehandicapten zijn tijdens de Tweede Wereldoorlog vermoord door nazi’s, die systematisch gifgas gebruikten in concentratiekampen. Hitler gebruikte geen gifgas op de manier zoals Assad dat nu doet, ‘door zijn eigen volk, onschuldige mensen, te vermoorden met’, aldus Spicer. De perswoordvoerder vindt vooral dat de Russische president Vladimir Poetin goed moet nadenken of hij een regime wil blijven steunen dat bereid is zo’n bloedbad aan te richten.

Spanningen na chemische aanval

Het Syrische regime ontkent nog steeds verantwoordelijk te zijn voor de zenuwgasaanvallen in Idlib, in Noord-Syrië. De aanval van begin april heeft de spanningen tussen Rusland – een trouwe bondgenoot van Assad – en de Verenigde Staten verder op scherp gezet. Tientallen Syriërs zijn om het leven gekomen.

Ravage in Idlib na chemische aanslag. Wie was het doelwit?

Het gebied in het noorden van Syrië is sinds 2015 in handen van al-Nusra, een taaie terroristische organisatie die zich, anders dan IS, voornamelijk richt op het bestrijden van het regime van Assad. Al-Nusra bedient zich van terroristische aanslagen, ontvoeringen en beschietingen van Syrische doelen.