Na gifgasaanval, overweegt Trump militaire actie in Syrië

De Amerikaanse regering van Donald Trump verkent de mogelijkheden van militair ingrijpen in Syrië. Het moet een reactie zijn op de gifgasaanval in Idlib, die tientallen mensen het leven kostte.

De regering in Washington is duidelijk over wie ze er verantwoordelijk voor houden: de regering van de Syrische president Bashar al-Assad, bondgenoot van de Russen.

Trump wacht met besluit

De opties die nu worden overwogen zal de Amerikaanse minister van Defensie James Mattis waarschijnlijk donderdag met Trump in zijn resort in Mar-a-Lago, Florida, bespreken. Hij zou al uitvoerig hebben gesproken met de nationale veiligheidsadviseur Herbert McMaster.

Speciale editie: Trumps wereldAlles over zijn opmerkelijke presidentschap, zijn stijl, plannen en tactieken, de intimi van de president en zijn zakelijke imperium. Bestel de speciale editie hier >

De Amerikaanse omroep CNN meldde donderdag dat Trump tegen een aantal Congresleden heeft gezegd dat hij militaire actie overweegt in Syrië als vergelding voor de inzet van chemische wapens deze week. Maar later ontkende Trump dat, en verklaarde hij dat hij er nog niet uit is. Hij wacht nu met het nemen van een besluit totdat hij het oordeel van Mattis heeft gehoord. De luchtaanval, waarbij vermoedelijk het zenuwgas sarin werd gebruikt, noemde Trump ‘een gruweldaad’.

Rusland en Syrië beweerden beiden dat het ging om gifgas in handen van de rebellen, een lezing die door mensenrechtenorganisaties als ‘lachwekkend’ wordt bestempeld.

Signaal aan Assad

Assad moet een duidelijk signaal krijgen, zei Trump donderdag. ‘Wat Assad heeft gedaan is verschrikkelijk. Wat er in Syrië is gebeurd, is een schande voor de mensheid. En hij zit daar, en regelt de dingen, dus er moet iets gebeuren,’ aldus Trump aan boord van het presidentiële vliegtuig Air Force One tegen journalisten.

Meer nieuws, elke dag in je inbox? Meld je aan voor Elseviers nieuwsbrief >>

Het doden van meer dan 70 mensen, onder wie kinderen en baby’s, overschrijdt volgens Trump ‘heel veel lijnen’. Ook de minister van Buitenlandse Zaken Rex Tillerson verklaarde naderhand dat de regering nog naar een gepast antwoord zoekt.