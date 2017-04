IS eist terreuraanslag op politieagenten Champs-Élysées op

Door een schietpartij op de Champs-Élysées in Parij zijn donderdagavond twee politieagenten om het leven gekomen. De Franse regering weet het zeker: het gaat om een terreurdaad.

De agenten zouden op de drukke boulevard in het centrum onder vuur zijn komen te liggen. Een agent is ter plekke overleden, en later overleed ook de tweede agent. De schutter werd door de politie doodgeschoten.

This video was taken from a balcony near the area where the Paris incident unfolded https://t.co/eBwJ6D1D8j pic.twitter.com/9t7Alb0xaj — CNN (@CNN) April 20, 2017

De politie meldt naderhand dat het zeer waarschijnlijk om een terreurdaad gaat, maar andere politiebronnen zeggen dat het ook om een gewapende overval kan gaan. Het Franse ministerie van Binnenlandse Zaken zegt dat de politie bewust werd aangevallen. President François Hollande hield later een persconferentie en zei vrijwel zeker te weten dat het om terreur gaat.

Terreurbeweging Islamitische Staat (IS) heeft de aanslag via het eigen persbureau Amaq opgeëist. Volgens Amaq komt de dader uit België. Zijn naam is ‘Abu Yousif’.

Terreurmaatregelen verscherpt voor verkiezingen

Volgens ooggetuigen stapte een van de schutters met een kalasjnikov uit een auto en begon hij om zich heen te schieten. Een woordvoerder van de vakbond voor politiepersoneel verklaarde echter dat de politieman in een auto werd doodgeschoten toen hij voor een rood stoplicht stond en dat hij vanuit een andere auto onder vuur was genomen.

Er gaan geruchten dat er tenminste één verdachte voortvluchtig is. Het centrum van Parijs is afgesloten. Dit zou een foto van de verdachte zijn die nog voortvluchtig is.

🔴 ATTENTAT SUR LES CHAMPS

URGENT LA POLICE RECHERCHE#YoussoufElOsri est arrivé depuis la Belgique avec le Thalys pic.twitter.com/veYLA9RuaQ — Jean-Paul Louis Ney (@jpney) 20 april 2017

Volgens de Franse omroep BFMTV zou de aanvaller op de versleutelde berichtendienst Telegram hebben gezegd dat hij agenten wilde aanvallen. Zijn huis wordt momenteel doorzocht. De schutter was een bekende van de Franse veiligheidsdiensten.

In Frankrijk zijn in de aanloop naar de eerste ronde van de presidentsverkiezingen zondag de veiligheidsmaatregelen verscherpt. Dinsdag werden in Marseille twee mannen opgepakt die plannen zouden hebben voor een aanslag.