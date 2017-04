Protesten laaien op na overwinning Erdogan

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan heeft zijn overwinning geclaimd in het referendum over de grondwetswijziging in zijn land. Maar zijn tegenstanders plannen tegenacties.

Erdogan spreekt van een ‘historisch besluit’, en daar heeft hij gelijk in. Het zou de grootste wijziging van het politieke systeem beteken sinds het ontstaan van de Turkse republiek in 1923.

De uitslag van het referendum schetst een verdeeld beeld van Turkije: het ja-kamp won met 51.5 procent van de stemmen, een nipte overwinning. In het grotendeels Koerdische zuidoosten van Turkije evenals de drie groten steden Istanbul, Ankara en Izmir werd het nee-kamp het grootste.

Vlaggen en auto’s

Tegenstanders en aanhangers van Erdogan verzamelen zich in verschillende steden. In Ankara sprak de Turkse premier Binali Yildirim op weg naar het hoofdkantoor van de regerende AK-partij een uitzinnige menigte met wapperende vlaggen en toeterende auto’s toe.

Kemal Kilicdaroglu, leider van de grootste oppositiepartij CHP, trekt de legitimiteit van de uitslag in twijfel. Eerder op de avond eiste de partij een hertelling van bijna 60 procent van de stemmen, nadat de Turkse kiesraad verklaarde dat ook ongestempelde stembiljetten zouden worden meegeteld tenzij kon worden aangetoond dat ze frauduleus waren. Erdogan is uit op een ‘eenmansregime’, aldus Kilicdarogu, die benadrukt dat de grondwetswijzigingen het land in gevaar brengen.

In verschillende wijken in Istanbul werd geprotesteerd tegen de uitslag. In de wijk Besiktas kwamen meer dan 300 demonstranten bij elkaar, en blokkeerden het verkeer, meldt persbureau Reuters. In Ankara braken rellen uit tussen aanhangers van Erdogans AK-partij en aanhangers van de oppositie, vlakbij het partijkantoor van de oppositiepartij CHP.

Anti-Erdogan protests erupt at the heart of Istanbul. Protesters chant: “Thieve, murderer Erdogan”#Turkeyreferendum pic.twitter.com/bwZEuhCLZi — Dana Jaf (@DanaNawzar) April 16, 2017

Ook in Rotterdam vieren Erdogan-aanhangers feest. Met toeterende auto’s en Turkse vlaggen staat een aantal Turkse Nederlanders voor het Turkse consulaat. Overigens stemde in Nederland ruim 70 procent van de Turken voor Erdogans grondwetswijziging, meldt het Turkse persbureau Anadolu Agency. In België en Oostenrijk lag dat percentage nog hoger.

Kort na de uitslag, sprak Erdogan opnieuw zijn intentie uit om de afschaffing van de doodstraf te herzien. Mocht dat gebeuren, dan is de kans dat Turkije nog in de EU komt nagenoeg nul.

De grondwetswijziging bestaat uit een pakket van 18 amendementen, waarmee onder meer de functie van premier wordt afgeschaft, de president per decreet kan regeren en hij ministers en rechters kan aanwijzen zonder goedkeuring van het parlement.

Besluitvorming en democratisch proces

Voorstanders van de grondwetswijziging – Erdogan voorop – vergelijken het met het Amerikaanse presidentiële systeem en menen dat het stelsel ‘stabiliteit’ brengt en dat het nodig is om ‘uitdagingen op het gebied van de economie en veiligheid’ te tackelen. Zo zou besluitvorming sneller gaan, omdat er geen conflicten meer ontstaan tussen de president en de premier, zo is de redenering van voorstanders.

Critici noemen het systeem ondemocratisch en vrezen dat Erdogan zijn autoritaire macht verder zal doorzetten om politieke opponenten, activisten, academici en journalisten nog harder aan te pakken. Ook zou het systeem van checks and balances – essentieel bij het democratische proces – vervallen. De president staat aan het hoofd van zowel de staat als de regering en de rechterlijke macht. Omdat hij de macht heeft om decreten uit te vaardigen, staat het parlement bovendien vrijwel machteloos.