Waarom Marine Le Pen even geen voorzitter is van Front National

Presidentskandidaat Marine Le Pen kondigde maandag aan voor de rest van de campagne op te stappen als leider van Front National. ‘Vanavond ben ik niet langer de voorzitter van Front National. Ik ben kandidaat voor de Franse presidentsverkiezingen.’

‘Ik zal me vrijer voelen, en belangrijker: ik zal boven de partijpolitiek staan,’ verklaarde Le Pen. ‘Ik wil een president worden voor alle Fransen.’ Ze kwam zondag met 21,3 procent van de stemmen als tweede uit de bus in de eerste ronde van de Franse presidentsverkiezingen, na de liberaal Emmanuel Macron.

Distantiëren van haar vader

Marine Le Pen steggelt al geruime tijd met bepaalde aspecten van Front National, vooral met het verleden van haar vader en voorganger Jean-Marie, die als antisemitisch bekendstaat. Zo noemde hij in 1987 onder meer de gaskamers in nazi-Duitsland een ‘detail uit de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog’, een uitspraak die hij in 2015 herhaalde en verdedigde.

Eerder deed Le Pen al openlijk afstand van de antisemitische uitspraken van haar vader en in 2015 gooide ze hem naar aanleiding van zijn gaskameruitspraak de partij uit. Ik ben het ‘ten diepste met hem oneens‘, zei zij. ‘Ik neem kennis van wat hij heeft gezegd, maar ik geloof dat de kiezers die op ons stemmen begrijpen wat er aan de hand is. Hij is opzettelijk provocatief.’

Maar toch blijf het Front National een partij die anderen willen ontwijken. In de huidige verkiezingen hebben François Fillon van de Republikeinse partij en de socialist Benoit Hamon zich achter Macron geschaard in een poging een blok te vormen tegen Le Pen. Hetzelfde gebeurde al eerder in 2002, toen links en rechts de krachten bundelden om Jean-Marie Le Pen uit het Élysée te houden.

Geen traditionele partijen

Het voorzitterschap neerleggen zal Le Pen naar eigen zeggen helpen om zich beter te kunnen richten op de campagne voor de presidentsverkiezingen. Op 7 mei staan Le Pen en Macron tegenover elkaar in de tweede ronde van de presidentsverkiezingen. Beide kandidaten zullen dan niet verbonden zijn aan een traditionele partij. Le Pen staat nu dus in feite alleen, en Macron leidt de beweging En Marche!.

De twee andere kandidaten die vooraf hoog in de peilingen stonden, waren de uiterst linkse Jean-Luc Mélenchon en de conservatief François Fillon. Laatstgenoemde heeft zijn verlies toegegeven en schaart zich nu achter Macron.

Uit peilingen na de eerste ronde blijkt dat Macron in de tweede ronde van Le Pen zal winnen. Volgens peilingbureau Ipsos Frankrijk is zo’n 62 procent van de Franse kiezers van plan om op Macron te stemmen, tegen 38 procent van de stemmen die Le Pen kan verwachten. Het Ipsos-onderzoek laat ook zien dat ongeveer eenderde van de Fransen nog liever een blanco stem uitbrengt.