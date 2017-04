Wordt Amiens het Waterloo van Emmanuel Macron?

De tweede ronde van de Franse presidentsverkiezingen leek gespeeld. Bij het begin van de campagne maakte Emmanuel Macron een valse start, in geboorteplaats Amiens.

Bij het Franse bedrijf Whirlpool, kwamen zowel Emmanuel Macron als Marine Le Pen langs om campagne te voeren. Het Noord-Franse Amiens is voor beiden een strategisch belangrijke stad. Marine Le Pen heeft veel invloed in het Noorden en het Oosten van Frankrijk, en Macron is in Amiens geboren. Er valt dus winst te behalen.

Droogtrommels

Beiden kwamen langs bij de fabriek van droogtrommels, waar de werknemers het werk hadden neergelegd. De Whirlpoolfabriek in Amiens wordt volgend jaar gesloten en verplaatst naar Polen, waar de salariskosten lager liggen dan in Frankrijk. Bijna vierhonderd werknemers verliezen hierdoor hun baan.

Voor Macron was dit een gok: hij begaf zich in contreien waar massaal op het Front National wordt gestemd. ‘Wij durven risico te nemen. In tegenstelling tot Marine le Pen, durft Marcon campagne te voeren op plekken waar hij geen winst heeft behaald,’ zei het campagneteam van Macron, voordat hij langs ging bij de leiding van Whirlpool. Terwijl de favoriet in de bestuurskamer zat, werd Le Pen geïnformeerd van dit bezoek.

‘Weerzinwekkende globalisering’

Le Pen zag haar kans schoon en arriveerde een uurtje later op het parkeerterrein van Whirlpool. ‘Jullie zijn het symbool van deze weerzinwekkende globalisering,’ zei de extreem-rechtse presidentskandidaat. ‘Toen ik hoorde dat Macron hier zou komen, zonder de arbeiders te spreken, zag ik hoezeer hij deze mensen minacht. Toen ben ik direct naar Whirlpool gegaan, om deze mensen een hart onder de riem te steken.’ Vervolgens at ze een broodje met de werknemers, op de parkeerplaats van Whirlpool. Met dit verrassingsbezoek zag Le Pen haar kans schoon om te zeggen dat Macron een voortzetting is van het oude beleid.

De favoriet was in het nauw gedreven en reageerde gepikeerd door te zeggen dat Le Pen haar campagne kennelijk volledig afstemde op hem. Even later stond ook Macron op de parkeerplaats om de werknemers te spreken, maar hij verklaarde dat hij ze geen garanties kon geven. Hij werd uitgefloten en de betogers scandeerden de naam van Le Pen. ‘Ik ben hier niet om selfies te nemen en loze beloftes te doen,’ zei Macron, tussen de zwarte rook van aangestoken rubberen banden.