Zo reageren Macron en Le Pen op verkiezingswinst

Emmanuel Macron en Marine Le Pen zijn de winnaars van de eerste ronde van de presidentsverkiezingen in Frankrijk. De kandidaten kregen respectievelijk 23,75 en 21,53 procent van de stemmen.

De liberale pro-EU-kandidaat Macron staat 7 mei nog tegenover zijn tegenpool Le Pen, die bekendstaat om haar eurosceptische en anti-immigratieprogramma.

Wie is Emmanuel Macron, redder van de lamgeslagen Fransen?

Mondialisering tegen protectionisme

‘Franse kiezers moeten deze kans grijpen,’ zei Le Pen in de nacht van zondag op maandag nadat de officiële verkiezingsuitslag was bekendgemaakt. ‘Door mondialisering is onze beschaving in het geding.’

De Front National-leider waarschuwde voor het ‘verdwijnen’ van Franse waarden en normen, en hoopt dat Frankrijk zich keert tegen het ‘islamitische fundamentalisme dat een plek heeft in bepaalde buurten‘.

Macron op zijn beurt ziet uit naar de tweede ronde, en spreekt van een mandaat na de winst in de eerste ronde. ‘Jullie zijn het nieuwe gezicht van de Franse hoop,’ sprak de liberaal zijn aanhang toe. ‘Het Franse volk wilde zo graag verandering. In een jaar tijd hebben we de Franse politieke situatie volledig veranderd.’ Macron-stemmers hebben volgens de oud-bankier ‘het heft in eigen hand genomen’.

Verslagen kandidaten kiezen voor Macron

De stem van zowel de centrum-rechtse kandidaat François Fillon als de verslagen sociaal-democraat Benoît Hamon – die maar 6,35 procent van de stemmen kreeg – gaat nu naar Macron. ‘Macron mag niet worden gezien als een linkse kandidaat, maar hij is geen vijand van het volk zoals Le Pen,’ aldus Hamon. Alleen de radicaal-linkse Jean-Luc Mélenchon, goed voor bijna 20 procent van de stemmen, onthield zich van een stemadvies voor de tweede ronde.

Peilingen na de eerste ronde wijzen uit dat Macron in de tweede ronde gaat winnen van Le Pen. Volgens peilingbureau Ipsos Frankrijk is zo’n 62 procent van de Franse kiezers van plan op Macron te stemmen, tegen 38 procent op Le Pen. Het Ipsos-onderzoek laat ook zien dat ongeveer eenderde van de Fransen nog liever een blanco stem uitbrengt.