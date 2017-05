Trump ontvangt Lavrov in Witte Huis

Nog voordat zijn persvoorlichter stekst en uitleg hadden gegeven over het ontslag van FBI-baas James Comey, ontving Donald Trump de Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov in het Witte Huis.

Lavrov sprak eerst met zijn ambtsgenoot Rex Tillerson. Toen de twee functionarissen naar buiten kwamen voor een foto-moment, vroeg een aantal journalisten naar de reactie van Lavrov op het ontslag van Comey. ‘Is hij echt ontslagen? Je maakt een grapje,’ reageerde Lavrov verbluft.

FBI-baas Comey onderzocht Trumps team

De timing van het bezoek van Lavrov is pijnlijk. Critici van Trump zijn ervan overtuigd dat hij FBI-baas Comey heeft ontslagen omdat de FBI onderzoek doet naar het verkiezingsteam van Trump, naar aanleiding van aantijgingen over Russische inmenging tijdens de verkiezingen.

Onlangs gaf Comey toe dat mensen rond Trump onderdeel zijn van een onderzoek naar contacten tijdens de verkiezingscampagne tussen het Trump-kamp en het Rusland van Vladimir Poetin. Omdat dat onderzoek nog loopt, zeggen Democraten dat de president met het ontslag van Comey een pijnlijke kwestie probeert af te dekken.

Volgens The New York Times zou Comey een paar dagen voor zijn ontslag nog bij het ministerie van Justitie hebben aangeklopt om extra geld te vragen voor het onderzoek naar het campagneteam van Trump.

Syrië en gesprek met Poetin

Ondanks alle controverse zegt Trump een ‘zeer goede ontmoeting’ te hebben gehad. De oorlog in Syrië stond naar verwachting hoog op de agenda. Rusland en Amerika proberen al jaren een politieke oplossing te vinden voor de problemen in het door oorlog geteisterde land.

Ook zouden Trump en Lavrov een mogelijke ontmoeting tussen Trump en Poetin bespreken. Tillerson heeft aangegeven een verbeterde band met Rusland als prioriteit te beschouwen.

Reporter: Does the Comey firing cast a shadow over your talks? Lavrov: “Was he fired? You’re kidding.” https://t.co/EA1e2llZNx — CNN (@CNN) 10 mei 2017

‘Rusland niet verantwoordelijk’

Lavrov hield woensdag vol dat Rusland niets te maken heeft gehad met de verkiezingswinst van Trump of het ontslag van Comey.

Bij het bezoek was ook de Russische ambassadeur Sergej Kislyak aanwezig. Kislyak staat centraal in de controverse rond Trump en zijn team: hoofd van de veiligheidsraad Michael Flynn stapte op toen bleek dat hij vicepresident Mike Pence onjuiste informatie had gegeven over een gesprek met Kislyak.