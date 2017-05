Trump en EU-landen stellen andere prioriteiten tijdens G7-top

De Amerikaanse president Donald Trump noemt de strijd tegen terrorisme als belangrijkste kwestie tijdens de G7-top in Sicilië. Het gaat over een groot aantal onderwerpen, maar ‘terrorisme staat boven aan de lijst.’

Dat schrijft hij zaterdag op Twitter.

Big G7 meetings today. Lots of very important matters under discussion. First on the list, of course, is terrorism. #G7Taormina — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 27, 2017

Punten van verschil

De Europese deelnemers betitelen klimaatverandering en migratie als de meest dringende problemen. Maar juist op die punten zijn er grote verschillen van perspectief met de Amerikanen. Die verschillen konden tijdens de top niet worden overbrugd. Op Twitter schreef Trump dat hij volgende week een beslissing neemt over het wel of niet ondersteunen van het klimaatakkoord van Parijs, een punt waarop de Europese landen sterk van Amerika verschillen.

Trump meldde ook dat veel NAVO-bondgenoten hun bijdragen aan de alliantie al beginnen op te schroeven, twee dagen nadat de president hen opdroeg meer te besteden aan defensie. ‘Het geld begint binnen te stromen, de NAVO zal veel sterker worden,’ aldus Trump op Twitter.

Many NATO countries have agreed to step up payments considerably, as they should. Money is beginning to pour in- NATO will be much stronger. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 27, 2017

Sancties tegen Rusland

In de slotverklaring van de G7 worden bovendien ferme woorden geuit tegenover Rusland. De G7-landen dreigen met verdere sancties, als Rusland het vredesakkoord van Minsk niet gaat uitvoeren. Dat akkoord gaat over het conflict in Oost-Oekraïne.

‘Sancties kunnen worden afgebouwd als Rusland aan zijn verplichtingen heeft voldaan,’ aldus de verklaring. ‘Maar we zijn ook bereid verdere beperkende maatregelen te nemen, om de kosten voor Rusland te verhogen, als de situatie dat vereist.’

De inspanningen om een oplossing te vinden in het conflict tussen de pro-Russische separatisten en de Oekraïense regeringstroepen zijn al jaren verzand. Als gevolg van de annexatie van de Krim is Rusland uit de toenmalige G8 gezet, waarna de G7 overbleef. De G7-landen Frankrijk en Duitsland proberen al tijden te bemiddelen in het conflict, maar zonder echt succes tot nu toe.