Autoritaire buurman speelt relatief kleine rol in Zuid-Koreaanse verkiezingen

Zuid-Koreaanse kiezers gaan dinsdag naar de stembus. Ze kiezen daar de opvolger van president Park Geun-hye, die eerder dit jaar werd afgezet.

Je zou verwachten dat de oplopende spanningen met buurland Noord-Korea een grote rol speelt bij de verkiezingen. Maar de Zuid-Koreanen vinden de bescherming tegen het autoritaire regime van Kim Jong-un relatief onbelangrijk.

Parks corruptieschandaal

Uit lokale peilingen blijkt dat kiezers meer waarde hechten aan corruptiebestrijding en transparant handelen van de regering. Zo’n 27,5 procent van de kiezers vindt corruptiebestrijding het belangrijkste element in de verkiezingen. De economie en welvaart vormen voor 24,5 procent van de kiezers het tweede issue, terwijl de ‘bescherming van de nationale veiligheid en liberale democratie’ (met andere woorden: de bescherming tegen Noord-Korea) pas op de derde plek staat. Van de kiezers vindt 18,5 procent dat de belangrijkste kwestie in de verkiezingen.

De 65-jarige Park was sinds februari 2013 president, maar afgelopen december begon het parlement in Seoul een afzettingsprocedure na een corruptieschandaal dat vooral was veroorzaakt door een vriendin van Park. Die zou volgens de aanklagers haar machtspositie hebben misbruikt, bijvoorbeeld om grote Koreaanse bedrijven als Samsung over te halen tientallen miljoenen dollars over te dragen aan stichtingen. De partij van Park, Saenuri, zag zichzelf genoodzaakt haar naam te veranderen om zich verder van de afgezette president te distantiëren.

Het schandaal pakt tot dusver positief uit voor Moon Jae-in, de leider van de Democratische Partij, die zichzelf als voorvechter van transparantie profileert en een grote kanshebber is in de verkiezingen.

Noord-Korea vooral zorg voor ouderen

De dreiging van Noord-Korea zou vooral voor oudere Zuid-Koreanen een belangrijke issue zijn. De kandidaten Ahn Cheol-soo en Hong Jun-pyo, beide kandidaten die voor een strenger Noord-Koreabeleid zijn, scoren vooral bij kiezers van boven de 60 jaar goed, terwijl Moon (die zich minder op het buurland richt) vooral populair is onder millennials.

Naast Moon, Ahn en Hong zijn er nog twee presidentskandidaten: Sim Sang-jung van de Rechtvaardigheidspartij en Yoo Seong-min van de Bareun-partij. Het Zuid-Koreaanse persbureau Yonhap verwacht dinsdag een hoge opkomst. Zo’n 91 procent van de Zuid-Koreanen zou zijn opwachting maken bij de stembus.