De buitenlandse presidenten van de Verenigde STaten

Donald Trump heeft lang volgehouden dat Barack Obama helemaal niet in de Verenigde Staten was geboren en daarom nooit president had mogen worden. Uiteraard was Obama wel degelijk in de VS geboren, maar acht verre voorgangers niet. Zij waren allen bij geboorte Brits onderdaan.

President Regeerperiode Partij George Washington 1789-1797 Geen John Adams 1797-1801 Federalist Party Thomas Jefferson 1801-1809 Democratic-Republican Party James Madison 1809-1817 Democratic-Republican Party James Monroe 1817-1825 Democratic-Republican Party John Quincy Adams 1825-1829 Democratic-Republican Party Andrew Jackson 1829-1837 Democratic William H. Harrison 1841 Whig Party