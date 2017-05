Deze man leidt nu het Ruslandonderzoek

Robert Mueller volgt James Comey op als hoofd van het onderzoek naar de Russische inmenging in de Amerikaanse verkiezingen. Mueller is een door de wol geverfde jurist, en oud-directeur van de FBI.

De beslissing om Mueller aan te stellen, volgt een week op het ontslag van FBI-directeur James Comey. Dat ontslag kwam op een opmerkelijk moment, omdat Comey de verantwoordelijkheid droeg voor het onderzoek naar Russische inmenging in de Amerikaanse verkiezingen.

FBI-directeur

Mueller werd in 2001 door de regering van president George W. Bush benoemd tot directeur van de FBI. Onder president Barack Obama bleef hij in functie, tot 2013. Opmerkelijk is dat hij werkzaam is bij advocatenkantoor WilmerHale, het kantoor dat juridische bijstand verleent aan Jared Kushner, Trumps schoonzoon. Verwacht wordt dat Mueller zich terugtrekt uit de advocatuur zolang het onderzoek loopt.

Republikeinen blij

De partijtop van de Republikeinen is verheugd over de benoeming van Mueller op dit cruciale dossier. Oud-vicepresidentskandidaat Tim Kaine twitterde: goede beslissing. Ook de kopstukken van de Democraten Chuck Schumer en Nancy Pelosi spraken zich goedkeurend uit over de aanstelling van Mueller.

Mueller is a good first step — but can’t take the place of an independent commission free from Trump’s meddling. https://t.co/Dv6m4eC7xw — Nancy Pelosi (@NancyPelosi) 17 mei 2017

Trump reageerde onbuigzaam op de aanstelling van Mueller: ‘Zoals ik al vaker heb gezegd, zal een grondig onderzoek aantonen wat we nu al weten – er waren geen afspraken tussen mijn campagneteam en wat voor mogendheid dan ook. Ik kijk uit naar een snelle afronding van het onderzoek. In de tussentijd blijf ik vechten voor het volk en de zaken die voor ons land van belang zijn.’

Vandaag meldde The New York Times dat Michael Flynn aan Trump heeft verteld dat hij werd onderzocht, nog voordat hij was benoemd als nationaal veiligheidsadviseur. Flynn kreeg betaald door Turkije voor lobbywerkzaamheden. Hij moest in februari het veld ruimen, toen bekend werd dat hij vicepresident Mike Pence had voorgelogen over zijn contacten met de Russische ambassadeur.